Алтайские инваспортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате Европы по плаванию

С 16 по 22 мая 2021 года в португальском городе Фуншал на острове Мадейра проходил открытый чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллекта.

Фото: «Алтайский спорт»

В соревнованиях пловцов с ПОДА в составе сборной России выступали четверо представителей Алтайского края — спортсмены из Бийска, подопечные заслуженного тренера России Елены Соколовой.

Роман Жданов завоевал в своём классе шесть медалей: три золотые (брасс, 50 метров; комплекс 150 метров; спина, 50 метров), две серебряные (100 и 200 метров, вольный стиль), одну бронзовую (50 метров, вольный стиль).

Егор Ефросинин получил золото на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке баттерфляем.

Артур Кубасов стал бронзовым призёром в эстафете 4×50 м вольным стилем, а Юрий Лучкин — на 100-метровке брассом.

Первой в медальном зачёте стала на этих соревнованиях сборная Италии (34 золотые, 26 серебряных и 20 бронзовых наград), второе место заняла команда Украины (33−32−28), третье — команда России (25−26−32), пишет «Алтайский спорт».