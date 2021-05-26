Барнаульцев предупредили об ограничении движения на проспекте Строителей

Такие меры необходимы для проведения ремонтных работ.

Энергетики продолжают работы по замене участка тепловой сети в районе пересечения улицы Деповской с проспектом Строителей в Барнауле. На этом участке предстоит заменить 427 метров трубопровода диаметром 700 мм. Сейчас ведётся замена несущих конструкций вертикального компенсатора и трубопроводов в канале, пишет пресс-служба мэрии.

Напомним, до 3 июня 2021 года в Барнауле перекрыли из-за ремонта улицу Деповскую в районе дома № 26 и наполовину проезжую часть проспекта Строителей в районе домов № 6 и 8.

Отметим, что с 22:00 4 июня до 8:00 7 июля перекроют по половине проезжей части чётной и нечётной сторон проспекта Строителей в районе домов № 8 и № 9 для демонтажа трамвайных линий с приостановкой движения трамваев.

С 8:00 8 июня до 22:00 23 июня перекроют половину проезжей части нечётной стороны проспекта Строителей в районе дома № 9.

С 8:00 15 июня до 22:00 15 июля — частично проезжую часть нечётной стороны улицы Деповской от дома № 21 до «Детской городской больницы № 1».