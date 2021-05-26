Барнаульцев предупредили об ухудшении погоды

По данным синоптиков, 27 мая в Алтайском крае днём и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, местами порывы могут достигать 27 метров в секунду. Местами прогнозируются сильные дожди, град и грозы. В отдельных районах, где сохранится сухая погода, остаётся большая вероятность пожаров.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакреплённых конструкций.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов зданий, а также других предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабозакреплённых конструкций.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!