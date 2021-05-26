Четыре человека утонули в Алтайском крае в мае

Двое из них — дети, оказавшиеся на местном пруду без присмотра взрослых, ещё две жертвы — рыбаки.

Эти трагические случаи — повод задуматься для каждого, особенно сейчас, когда в Алтайском крае установилась жаркая погода и отдых на воде в приоритете у граждан.

Стоит напомнить: безопасный отдых возможен только на проверенных специалистами Государственной инспекции по маломерным судам пляжах. Пляж — это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и, самое главное, безопасен. Официально проверенных, безопасных мест купания в регионе пока нет, но совсем скоро, с первых дней июня, пляжи начнут открываться. Всего на территории края планируются к открытию 55 пляжей (девять из них в детских оздоровительных учреждениях). Вскоре начнёт работать и городской пляж Барнаула, но точной даты пока нет, она зависит от паводковой ситуации, прохождения второй волны половодья.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ведут активную профилактическую работу: проводят рейды, беседы с гражданами (в минувшие сутки данные мероприятия проведены в Заринском и Змеиногорском районах), накануне каникул организованы уроки безопасности в школах. И всё же многое зависит от сознательности самих граждан. Профилактика не даст результата, если мы сами не будем осторожны и не научим правилам безопасного поведения наших детей. Также важно соблюдать правила эксплуатации маломерных судов.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает: во время отдыха не забывайте о собственной безопасности и знайте, что безопасных мест для купания в Алтайском крае на сегодняшний день нет. Будьте осторожны при отдыхе у воды.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.