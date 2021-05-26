Доверчивая уборщица из Алтайского края отдала мошенникам 250 тысяч рублей

На неё сначала оформили кредит, а затем сняли деньги с её карты.

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27-летняя девушка обратилась в полицию. Правоохранителям она рассказала, что работает уборщицей в школе и о мошенничествах знала, но позвонивший мужчина, который представился сотрудником банка, был настолько убедителен, что у доверчивой женщины не возникло ни капли сомнения. Сначала он спросил, оформляла ли девушка кредиты в банке. После того как потерпевшая ответила отказом, мошенник напугал её, сказав, что, скорее всего, на неё уже оформили кредит, о котором она не знает. Женщина поверила незнакомцу и выполнила его требования — сообщила коды доступа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.