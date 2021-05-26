Дым из-под колёс. Несколько гонок по драг-рейсингу проведут в Барнауле за два дня

29 и 30 мая в селе Новороманово на аэродроме Панфилово под Барнаулом состоятся первый этап чемпионата и Кубок Алтайского края, а также Кубок Российской автомобильной федерации по драг-рейсингу.

Фото: Ярослав Махначёв.

Драг-рейсинг — это парные заезды на 402 метра, в которых участвуют доработанные машины, мощность некоторых превышает тысячу лошадиных сил. Кубок РАФ — одно из крупнейших соревнований в стране. Федерация автоспорта проводит Кубок РАФ по каждой дисциплине только один раз в год. В Барнауле пройдёт уже второй такой турнир.

Организаторы ожидают, что в соревнованиях примут участие около сотни пилотов, которых разделят на классы в зависимости от мощности автомобиля. Болельщики смогут увидеть несколько действительно феноменальных болидов, например новое творение новосибирца Вячеслава Волкова, под капотом которого около тысячи «лошадей».

Начало гонок с 11:00. Официальное открытие соревнований состоится 30 мая в 15:00, после чего начнутся финальные заезды в каждом классе. Стоимость билетов для болельщиков — 100 рублей на два дня, для детей до 12 лет вход бесплатный.