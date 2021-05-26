Гребцы из Чили продолжат подготовку к Олимпийским играм в Барнауле

Готовиться в столице Алтайского края они планируют минимум до 16 июля 2021 года. Такое решение спортсмены приняли 24 мая.

Спортсмены Чили, участники II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, продолжат подготовку к Олимпийским играм в Токио на гребном канале Барнаула.

Под началом Эвидо Гонсалеса в Барнауле будут почти два месяца тренироваться Мария Майярд и Карен Роко. В гонках на каноэ эта пара заняла третье место на дистанции 500 метров.

Кроме этого Мария Майярд стала победительницей соревнований на дистанции 5000 метров, серебряным призёром на 200-метровке на каноэ-одиночке и в смешанном парном экипаже с Сергеем Тарновским из Молдавии.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ намечено провести со 2 по 7 августа, пишет «Алтайский спорт».