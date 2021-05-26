Константин Хабенский и Александр Цыпкин приедут на премьеру спектакля «Интуиция»

27–29 мая 2021 года состоится премьера спектакля о первых часах жизни на том свете.

Фото: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Алтайский краевой театр драмы в год своего 100-летия завершает сезон масштабным эксклюзивным проектом. 27, 28 и 29 мая состоится всероссийская премьера спектакля «Интуиция» по тексту Александра Цыпкина. Соавтором идеи и художественным руководителем спектакля является народный артист России Константин Хабенский. Для постановки он собрал звёздный состав — это режиссёр-постановщик Данил Чащин, художник Николай Симонов, хореограф Николай Реутов и художник по свету Александр Сиваев.

Среди исполнителей артисты всех поколений труппы — от заслуженных артистов России Надежды Царининой, Николая Мирошниченко, Эдуарда Тимошенко, Антона Киркова и 80-летнего Вадима Синицына до молодых новичков труппы. В спектакле заняты 15 артистов, каждая роль — главная.

В один из дней премьеры на спектакле будут присутствовать автор пьесы Александр Цыпкин и художественный руководитель постановки Константин Хабенский.

«Интуиция» — пьеса о первых часах на том свете. Текст состоит из монологов разных людей, которые рассказывают про свою жизнь, о том, как они умерли. У каждого из персонажей есть что-то, что бы они могли сделать иначе, если бы у них было ещё немного времени. Спектакль — о посылаемых нам знаках и интуиции как даре свыше, чтобы мы могли узнать их в суете повседневности.

Фото: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

«Интуиция» была задумана и написана специально для театра в соавторстве с Константином Хабенским. Эксклюзивный проект реализован в честь 100-летнего юбилея краевого театра драмы, который отметят в ноябре 2021 года. Спектакль войдёт в репертуар театра. Показы «Интуиции» уже запланированы в сентябрьской афише следующего сезона.

Фото: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Напомним, Константин Хабенский и Александр Цыпкин уже приезжали в Барнаул. 30 марта они выступали с программой The Best, которая включала рассказы из цикла «БеспринцЫпные чтения».