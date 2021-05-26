Крупнейший в Сибири спорткомплекс построят в Барнауле

В него инвестируют 57,6 млн рублей.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Администрация Барнаула и ООО «Атлант» заключили первую социальную концессию, в рамках которой планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет крупнейшим центром смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе, входящим в топ-5 самых больших центров ММА в России.

Общая площадь центра составит больше 1000 квадратных метров. В нём будут три функциональные спортивные зоны площадью 700 квадратных метров, раздевалки, душевые, необходимые вспомогательные помещения.

Завершить строительство планируется в начале 2022 года. Комплекс смогут посещать порядка 70 тысяч человек, проживающих в соседних микрорайонах.

Общий объём инвестиций в проект ФОКа составит 57,6 млн рублей. На выполнение соглашения направят средства краевого и городского бюджетов, значительная доля финансирования будет обеспечена за счёт вложений инвестора. Срок соглашения — 15 лет, при этом объект будет находиться в муниципальной собственности. В нём бесплатно смогут заниматься группы, организованные муниципалитетом, пишет пресс-служба мэрии.