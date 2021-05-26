Соцсети: жительницу Алтайского края на пробежке искусали собаки

У девушки поранены ноги, испорчены кроссовки и лосины.

Фото: «Каменские известия»

Неприятная ситуация произошла с жительницей Камня-на-Оби вечером 23 мая 2021 года. Она вышла на пробежку, и около магазина «Клён» на улице Гагарина на неё набросились две собаки, рыжего и чёрного окрасов. По словам девушки, дворняги лаяли и кусали за ноги. В результате она получила множественные раны, одна из которых оказалась глубокой.

«Вывернув из-за угла, я сразу увидела сидящих на тротуаре собак и пошла спокойным шагом, чтобы не случилось подобного. Они заметили меня не сразу, но, увидев, кинулись в мою сторону и набросились на меня. Я даже не помню, как отбилась от них… Раны, конечно, незначительные, но испугалась я сильно, около часа успокаивалась», — поделилась пострадавшая с информационным порталом «Каменские известия».

Девушка обработала раны самостоятельно, а в больнице поставила все необходимые прививки.