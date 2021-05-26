В Барнауле высаживают цветочную рассаду

Это петунья белого, розового, красного, фиолетового и голубого цветов, агератум, бархатцы, целозия гребенчатая, цинерария, колеус, бегония и другие.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

В пресс-службе мэрии сообщили, что территорию Индустриального района украсят более 23 тысяч корней однолетних цветов.

В ближайшие дни цветоводы-декораторы будут работать на улицах Георгиева и Энтузиастов. После посадки подрядчики станут проводить регулярный уход за зелёными уголками и клумбами. В перечень работ входят стрижка кустарников и живой изгороди, покраска малых архитектурных форм, протравка травы, сбор и утилизация мусора с территорий зелёных зон.

Цветы появятся на 65 крупных клумбах и в 159 декоративных вазонах.