В Барнауле за лето отремонтируют 65 дворовых территорий

К благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта подрядчики приступили всего лишь месяц назад, но уже успели полностью выполнить работы на шести объектах и зайти на следующие семь.

За благоустройством двора на Северном Власихинском, 66 установили депутатский и общественный контроль. Фото: Андрей Чурилов

Двор на Павловском тракте, 231 уже благоустроен: заменены бордюрные камни, сформированы тротуары, расширены проезды и заасфальтирована территория. Теперь здесь не только красиво, но и безопасно — для движения и пешеходов, и автомобилистов отведены отдельные участки.

У многоэтажки на Северном Власихинском, 66 несколько недель кипят работы. На данный момент идёт ремонт аллеи и устройство новых тротуаров, примыкающих к ней. Бригада рабочих планирует подушки под тротуар, ведёт выемку грунта, готовит пространство к отсыпке песком и щебнем для последующего уплотнения и асфальтирования. Когда эта часть мероприятий будет выполнена, подрядчик перейдёт на внутреннюю часть дворовой территории, где проектом запланировано устройство тротуаров и асфальтирование входов в подъезды. Фронт работ большой, и для их обеспечения потребовался не один миллион рублей. Чтобы претворить все свои желания в жизнь, жители на общем собрании приняли решение об участии в нацпроекте «Жилье и городская среда», поскольку давно хотели решить две насущные проблемы, но понимали, что собственными силами сделать это будет невозможно.

— Через наш двор идёт дорога к школе, поэтому здесь высокий трафик. Вторая проблема — автомобили, которые парковались прямо под окнами домов. На общем собрании мы решили, что необходимо заасфальтировать пешеходные дорожки и обустроить парковку. Она рассчитана на 45 мест, и это полностью удовлетворит потребность автомобилистов, проживающих в нашем доме, — рассказывает председатель ТСЖ «Северное» Анжела Ельцова.

Денежное обеспечение всего комплекса благоустроительных работ на себя взял бюджет (а это более 4 млн рублей), жители софинансировали 40% от стоимости строительства парковки — всего 620 тысяч рублей. Подрядчик обещает, что скоро придомовую территорию жители не узнают — она станет комфортной и будет выглядеть современно.

На благоустроенных территориях появятся 30 парковочных карманов, 4 контейнерные площадки, 36 спортивных и детских игровых площадок.

Как и в предыдущие годы, контроль за ремонтом дворовых территорий осуществляется при непосредственном участии жителей и представителей общественности. Именно депутатский контроль позволяет осуществлять связь между жителями, подрядчиками и администрацией. По словам депутата АКЗС Дмитрия Аганова, парламентарии включены в комиссию по приёмке дворовых территорий, и без их резолюции ни одна не принимается в эксплуатацию.

Сергей Пашковский, заместитель главы города по городскому хозяйству, отметил, что в этом году погодные условия позволили подрядной организации довольно рано приступить к выполнению ремонтных работ. По контракту все объекты должны быть завершены к 30 ноября, но при сохранении благоприятной погоды можно рассчитывать на досрочное их завершение. Кроме того, Сергей Николаевич поинтересовался у представителя подрядной компании, как будут организованы работы на объектах, чтобы не допустить срыва контрактных сроков.

— Мы планируем, что к концу августа все дворы будут заасфальтированы. А дальше дело останется за субподрядчиками, которые будут выполнять монтаж детских игровых и спортивных комплексов, освещения, ограждений. Думаю, что к сентябрю полностью закончим благоустройство, — объяснил Андрей Багдасарян, главный инженер ПСК «Индустрия». — Дворы, в которых предусмотрен ремонт инженерных сетей, мы отодвигаем на конец лета, чтобы дать возможность коммунальщикам спокойно выполнить свою работу.