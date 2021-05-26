В Рубцовске отлавливать бродячих собак будет славгородский предприниматель

Администрация Рубцовска вынуждена была на днях обратиться к горожанам и разъяснить свои действия по обращению с животными без владельцев.

Фото: canva.com

Некоторые рубцовчане были удивлены решением городских властей заключить контракт с иногородним предпринимателем на отлов бездомных животных на территории города. Оказалось, что в Рубцовске в настоящее время нет компетентных в этой сфере организаций. Долгое время услуги по отлову бродячих собак в городе осуществляла местная общественная организация. Однако местные зоозащитники сделали всё возможное, чтобы в прошлом году приют для животных закрылся, а новый до настоящего времени организовать так и не смогли.

Администрацией города неоднократно проводились аукционы на право оказания услуг по обращению с животными без владельцев, в том числе и в 2021 году, но все они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от организаций и предпринимателей на участие.

Администрация города, понимая важность ситуации с бездомными животными, обратилась за помощью к приютам для собак Барнаула и Славгорода — ближайшим профильным организациям, способным оказать услуги по отлову. В результате был заключён контракт со славгородским предпринимателем, который готов оказать помощь по отлову собак на территории города, помочь в строительстве приюта или места передержки для животных без владельцев, а также в организации мест выгула собак в городе.

На многочисленные вопросы горожан, почему созданием приюта для бездомных животных не займётся администрация города, рубцовские чиновники отвечают, что создание государственных приютов для бродячих животных — полномочия субъекта Федерации, то есть правительства Алтайского края. Организация муниципальных приютов возможна, но только в тех муниципалитетах, в бюджетах которых доля поступлений из бюджетов вышестоящих уровней не превышает 20% от собственных доходов.

В бюджете Рубцовска собственных доходов около 600 млн рублей, и если в городской бюджет приходит более 20% (около 120 млн рублей) в год, например из бюджета края, то администрация не имеет права брать на себя дополнительные расходные обязательства, в том числе вести деятельность по организации муниципальных приютов. Для уточнения: бюджет Рубцовска на 2021 год составляет около 2,6 млрд рублей, из которых около 2 млрд — это дотации, субвенции, субсидии, то есть целевые средства, которые местный бюджет получает извне.

В мэрии Рубцовска пояснили, что деятельность по отлову животных без владельцев финансируется из краевого бюджета. Общая сумма средств, выделяемых Рубцовску в год на эти мероприятия, составляет 1,5 млн рублей. Из них около 300 тыс. направляется на местных беспризорных кошек — чтобы их отловить, стерилизовать, лечить и так далее. Остальные средства идут на такие же мероприятия в отношении бродячих собак.

Как стало известно, сумма договора, заключённого с предпринимателем из Славгорода, составила около 600 тыс. рублей. В неё согласно условиям входят отлов, транспортировка животных, стерилизация, вакцинация, нанесение специальной краской на уши номерных татуировок и возвращение собак в прежнее место обитания. Количество животных, с которыми необходимо провести эту работу, составляет порядка 240 особей. Таким образом, на одну собаку будет потрачено 2500 рублей. Это меньше, чем средняя рыночная цена по краю, которая сегодня составляет около 3500 рублей.