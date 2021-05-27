15 гектаров леса горело в Алтайском крае

Вчера, 26 мая 2021 года, произошли три возгорания в лесу около посёлка Малиновое Озеро.

Общая площадь природных пожаров составила около 15 гектаров.

Был объявлен сбор оперативного штаба ГУ МЧС России по Алтайскому краю и аэромобильной группировки.

Администрация сельского совета и сотрудники МВД оповестили жителей посёлка об угрозе перехода природного пожара на населённый пункт, провели подворовый обход. Информацию о происшествии довели до всех взаимодействующих структур, привели в готовность пункт временного размещения. На место происшествия были направлены значительные силы и средства МЧС России, лесоохраны, полиции.

Благодаря их героическим действиям угроза перехода природного пожара на посёлок Малиновое Озеро была снята, ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По данным синоптиков, 27 мая в Алтайском крае днём и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, местами порывы могут достигать 27 метров в секунду. Прогнозируются сильные дожди, град и грозы. В отдельных районах, где сохранится сухая погода, остаётся большая вероятность пожаров. Очередной раз напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасного поведения. Будьте осторожны при обращении с огнём.