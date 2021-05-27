Алтайский край вошёл в число лучших регионов России по снижению административного давления на бизнес

Об этом стало известно на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая проходила накануне Дня российского предпринимательства в Москве. Алтайский край на ней представлял уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Андрей Осипов

— Радикальное сокращение количества проверок в 2020 году из-за моратория, связанного с пандемией, не привело к росту нарушений, и это свидетельствует о том, что число контрольных мероприятий можно безболезненно снизить в разы, — заявил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В ходе конференции были представлены результаты Индекса административного давления (ИАД) за 2020 год, составленного аппаратом уполномоченного. Статистика показывает, что количество федеральных проверок малого и среднего бизнеса в прошлом году сократилось с 992 до 402 тысяч, региональных — с 307 тысяч до 118 тысяч, муниципальных — с 49 тысяч до 15 тысяч. При этом количество случаев причинения вреда субъектами, относящимися к поднадзорной сфере девяти контрольных ведомств (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор и Роструд), практически не изменилось.

ИАД был подготовлен аппаратом уполномоченного уже в третий раз. В его рамках были, как обычно, проанализированы четыре показателя: доля предупреждений от общего числа наказаний; доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору; доля штрафов, наложенных без проведения плановых и внеплановых проверок, и размер административного налога (сумма наложенных штрафов).

Как показывают результаты работы над ИАД, во многих регионах ситуация последовательно улучшалась. Самый значительный рост показала Калужская область, поднявшаяся с 76-го до 4-го места. Орловская область поднялась с 63-го места до 20-го, Москва переместилась с 42-го на 13-е. А на первые места второй год подряд вышли Ульяновская область и Удмуртская Республика.

Алтайский край не только вошел в топ-30, но стал единственным из регионов Сибирского федерального округа, который оказался в числе лучших в России. Наш регион занял 6-е место в федеральном рейтинге, обойдя такие развитые в предпринимательском отношении и с точки зрения рыночной инфраструктуры регионы, как Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская и Нижегородская области и др.