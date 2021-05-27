Алтайский стрелок завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Награду Сергей Каменский завоевал в командной стрельбе из пневматической винтовки.

25 мая 2021 года на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия) мужская сборная России завоевала командное золото в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

В составе национальной команды России выступали Владимир Масленников, Сергей Каменский и Евгений Панченко. Второе место досталось сборной Сербии. Третьими стали стрелки из Хорватии.

Это третье золото россиян на чемпионате Европы. Наши спортсмены завоевали уже 14 медалей.

Соревнования начались 20 мая и продолжатся до 6 июня, пишет «Алтайский спорт».