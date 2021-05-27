Барнаульца, который пытался купить машину, мошенники развели на 310 тысяч рублей

Он якобы вносил предоплату за автомобиль. В результате остался и без машины, и без денег.

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В полиции мужчина рассказал, что хотел купить автомобиль и на специализированном сайте нашёл объявление о продаже машины за 1 млн рублей. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении, и продавец попросил перевести в качестве предоплаты 120 тысяч рублей. Потерпевший перевёл необходимую сумму через банкомат. После зачисления денежных средств онлайн-продавец потребовал перевести ещё 190 тысяч рублей, на что мужчина согласился и произвёл необходимые финансовые операции. Однако после очередной просьбы перевести ещё 280 тысяч рублей, заявитель счёл это подозрительным и сказал, что не имеет возможности перевести деньги. После этого продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное в крупном размере.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают, что для заключения договора купли-продажи необходимо настаивать на личной встрече. А от дистанционных сделок с незнакомцами следует отказаться.