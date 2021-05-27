Больше 60 мероприятий проведут в Барнауле ко Дню защиты детей

Они пройдут с 28 мая по 2 июня 2021 года.

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31 мая — закрытие творческого сезона-2020/21 «Мы вместе», праздник состоится во Дворце культуры Барнаула.

1 июня откроются 87 лагерей с дневным пребыванием на территориях школ. Посещать лагеря планируют более 20 тысяч детей, в том числе профильные отряды различной направленности.

В парке «Солнечный ветер» 1 июня пройдёт городской праздник «Сезон детства», где для детей готовят 20 мастер-классов, спортивные состязания, показательные выступления спортсменов, выставки детского технического и художественно-декоративного творчества, игровые программы, живой уголок, яркий концерт с конкурсами и розыгрышем призов.

Также для детей планируются фестивали, творческие часы, различные развлекательные программы, квесты и игры, множество творческих выставок, где дети смогут продемонстрировать свои работы, пишет пресс-служба мэрии.

Мероприятия организуют комитет по образованию Барнаула, центры детского творчества, комитет по физической культуре и спорту, детские школы искусств и другие.

Подробно с датой и временем проведения мероприятий можно ознакомиться в плане.