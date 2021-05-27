День библиотек, смелых решений и именины Александров: какие ещё праздники отмечаются 27 мая?

Какие праздники и памятные даты произошли в истории 27 мая читайте в нашем материале.

Фото: canva.com

27 мая — 147-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 218 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 мая Юлианского календаря.

День библиотек

Ежегодно 27 мая в России проводится Общероссийский день библиотек. Его главная задача — отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества.

Общероссийский день библиотек, который ежегодно празднуется 27 мая, установлен указом президента РФ от 27 мая 1995 года «Об установлении общероссийского дня библиотек». Эта дата приурочена ко дню основания первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге) в 1795 году.

Фото: canva.com

Сегодня в читальных залах библиотек и других образовательных учреждений проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.

Международный день борьбы с рассеянным склерозом

Фото: canva.com

Рассеянный склероз является аутоиммунным заболеванием, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Этот недуг нарушает зрение и координацию движений. Для того чтобы обратить внимание общества на эту болезнь, а также привлечь новых лиц, которые будут помогать бороться с рассеянным склерозом, был создан этот международный праздник.

Впервые мероприятие, посвящённое Дню борьбы с рассеянным склерозом, состоялось в 2009 году, после того как его утвердили сотрудники Международной федерации обществ рассеянного склероза. В этот день в обществе транслируется информация о заболевании, о мерах профилактики и помощи больным людям. Благотворительные фонды собирают пожертвования, которые направляются в больницы, занимающиеся лечением людей с рассеянным склерозом

День Санкт-Петербурга

Фото: canva.com

В этот день Пётр I заложил Петропавловскую крепость. 27 мая стал днём основания Санкт-Петербурга. Сегодня этому прекрасному городу исполняется 318 лет!

С 1700 года Россия вела войну со Швецией за выход в Балтийское море. К лету 1703 года были отвоёваны земли в устье Невы, для защиты которых от нападения шведов здесь было необходимо закрепиться. Захваченную крепость Ниеншанц посчитали недостаточно пригодной для этого, место для новой крепости выбрали на острове Енисаари (с финского — Заячий), откуда прекрасно просматривались входы в рукава Невы из Финского залива. 27 мая 1703 года на Заячьем острове состоялась закладка крепости, с которой начался город Санкт-Петербург — первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра. Возглавлял строительство А. Меншиков, ближайший помощник царя. Считается что чертеж этой первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчёт плана выполнил французский фортификатор Ламбер.

День смелых решений

Фото: canva.com

Этот весьма необычный праздник отмечают каждый год 27 мая. Он придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий, отчаянный для них шаг. У каждого человека в жизни есть поступки, на который сложно решиться. Для кого-то достаточно трудно позволить себе какой-то каприз в виде не очень нужной, но безумно желанной вещи. Немало среди нас тех, кто никак не может решиться и наконец признаться в любви близкому человеку. Кто-то боится попросить свою остановку, тогда как другой человек запросто может у всех на глазах запеть, сделать сальто или громко рассмеяться, не боясь, что его кто-то будет осуждать. Смелые решения иногда приходят спонтанно, в других случаях они являются плодом долгих размышлений и колебаний. Такие решения необязательно будут правильными или оптимальными, однако, как известно, лучше сожалеть о содеянном, чем об упущенном. Шансы, которые вам предоставила судьба, нельзя тратить просто так. Для смелых решений вам нужен знак? «Вечерний Барнаул» даёт его вам: запомните, сегодня тот самый день!

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 мая чтит память мученика Исидора Хиосского. С этого периода переставали дуть северные ветры — сиверы, поэтому люди и прозвали праздник Бокогреем. Ещё в этот период начинался посев огурцов. Считалось, что огурцы, посаженные на Сидора, не будут горчить, а в засолке не окажутся пустыми и не закиснут. Согласно приметам сегодня нельзя сажать цветы и деревья, в целом заниматься работой в саду. Ещё лучше не начинать новое дело — провалится.

Именины

Не забудьте поздравить с именинами: Александра, Ивана, Леонтия, Макара, Максима, Марка, Никиту, Петра, Якова, Яна.

Интересные события в истории

В 1794 году императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.

У скотча тоже сегодня день рождения. В 1930 году американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту — скотч.

В 1971 году в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина.

В 1994 году создана группа «Сплин».

Событие в спорте. В 1934 году в СССР введено звание «Заслуженный мастер спорта».

В 1969 году основана рок-группа «Машина времени»