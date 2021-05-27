Когда нужно писать заявление в полицию? Разъяснение МВД

В каких случаях можно писать заявление в полицию?

В соответствии с действующим законодательством каждый гражданин имеет право обратиться за помощью в полицию для защиты своих прав посредством сообщения или заявления о преступлении, правонарушении или ином происшествии.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагается обязанность по принятию и регистрации всех поступающих заявлений и сообщений, а также в обязательном порядке проведение по ним проверки с последующим уведомлением заявителя о результатах.

В какой форме подаётся заявление?

Заявление может быть подано непосредственно заявителем или лицом, представляющим его интересы, в дежурную часть территориального органа внутренних дел края (приём и регистрация заявлений и сообщений осуществляется круглосуточно оперативным дежурным). В таком случае у гражданина сотрудником дежурной части принимается заявление, незамедлительно регистрируется в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, о чём составляется талон-уведомления, корешок которого выдаётся под подпись заявителю;

в электронной форме, направленные посредством официального интернет-сайта www.22.мвд.рф;

посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа, факсимильной связи, телефонной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика.

Вне пределов административных зданий органов внутренних дел или в административных зданиях органов внутренних дел, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. То есть даже в случае обращения к сотруднику полиции на улице или в ином общественном месте сотрудник полиции обязан принять ваше сообщение и незамедлительно передать его в дежурную часть органа внутренних дел для регистрации.

Заявления и сообщения вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия подлежат обязательному приёму во всех органах внутренних дел Алтайского края. Однако при наличии возможности желательно обратиться в орган внутренних дел, на территории оперативного обслуживания которого произошло преступление, правонарушение или иное происшествие, что позволит сократить сроки принятия решения по вашему заявлению.

В какой форме подается заявление?

Во всех территориальных органах внутренних дел края в общедоступных для граждан местах размещены информационные стенды с образцами заявлений в полицию.

При этом гражданин вправе обратиться в органы внутренних дел с уже готовым заявлением, которое составляется в произвольной форме.

При личной подаче гражданином заявления о преступлении заявитель в обязательном порядке предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ.

В какой срок должно быть рассмотрено заявление?

Согласно действующему законодательству сообщение или заявление о преступлении подлежит рассмотрению в течение 3 суток. В случае если за это время проверка не закончена по объективным обстоятельствам, срок проверки может быть продлён до 30 суток прокурором либо руководителем следственного органа.

О принятом по заявлению или сообщению решении органы внутренних дел обязаны направить уведомление заявителю в течение 24 часов с момента принятия решения.

Можно ли обжаловать принятое по заявлению или сообщению решение?

Любое процессуальное решение органов внутренних дел может быть обжаловано у руководства территориального органа, куда было подано заявление, в прокуратуре или суде.