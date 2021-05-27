На Алтае мужчина едва не утонул в Катуни

Его спасали пожарные, полиция и местные жители.

Трагедия едва не произошла 25 мая 2021 года в селе Усть-Кокса. В этот день мужчина 1986 года рождения, житель села Ая, распивал с товарищами спиртное на берегу Катуни. В какой-то момент он решил искупаться, но сильное течение понесло его вниз по реке.

О произошедшем сообщили очевидцы. На помощь немедленно выехал дежурный караул пожарной части № 10 села Усть-Кокса управления ГОЧС Республики Алтай, через две минуты пожарные уже были на месте. Прибывшие туда же сотрудники РОВД обратились к местным жителям с просьбой задействовать плавсредство для спасения мужчины.

К счастью, ему удалось ухватиться за ствол березы, поваленной в реку, и дождаться помощи. К счастью, ждать пришлось недолго, с момента звонка на телефон 112 до извлечения пловца из воды прошло всего минут 15.

Пожарные на катере местного предпринимателя доплыли до пострадавшего и доставили его на берег, где мужчину уже ждала бригада скорой помощи. Благодаря слаженной совместной работе была спасена человеческая жизнь, передаёт МЧС России по Республике Алтай.