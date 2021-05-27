Открытие бегового сезона состоится на Барнаульском ипподроме

Новый сезон 2021 года откроют 29 мая.

Фото: istockphoto

Лучшие наездники Алтайского края со своими лошадьми соберутся в Барнауле для участия в открытии бегового сезона.

Помимо захватывающих заездов для зрителей будет представлена развлекательно-показательная программа спортсменов-конников. Желающие смогут покататься на лошадях и пони.

В этот день на Барнаульском ипподроме разыграют традиционные призы для лошадей орловской рысистой и призовых пород: приз в честь Дня Победы, «Мемориал Маршала Г. К. Жукова», приз «Весенний», приз открытия летнего бегового сезона, приз Отклика, приз Гладкой.

Все желающие могут посетить праздник. Начало 29 мая 2021 года в 15:00, сообщили в министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

.