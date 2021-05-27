Почти 35 тонн опасного мяса птицы пытались провезти через Алтайский край

Товар везли в сопровождении документов, в которых были недостоверные сведения.

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Ввоз небезопасной продукции пресекли инспекторы регионального Россельхознадзора на российско-казахстанском участке границы.

В минувшую неделю граждане Казахстана на грузовике перевозили 34,5 тонны мяса птицы из Казахстана в Новосибирскую область в сопровождении ветеринарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения. Адрес места выхода продукции, указанный в ветеринарных сопроводительных документах, не соответствует адресу, указанному в реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых между государствами — членами ЕАЭС.

Ветеринарные сертификаты признаны недействительными.

Подконтрольные грузы не допущены к ввозу на территорию Алтайского края и возвращены по месту отправки. В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.