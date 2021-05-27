Проезд подорожает на четырёх автобусных маршрутах в Барнауле

С 7 июня 2021 года барнаульцы будут ездить на автобусах № 18, № 27, № 58 и № 144 за 28 рублей.

Накануне перевозчики ООО «Командирское» и ООО «Автомиг» обратились с соответствующими письмами-уведомлениями в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Они заявили, что повышение цен за проезд обосновано тем, что на маршрутах № 18, № 27 и № 58 полностью обновили транспорт, на маршруте № 144 — частично.

Начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Арапов Дмитрий пояснил, что в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных самим же перевозчиком, исходя из экономической целесообразности, так как данные маршруты не компенсируются за счёт средств бюджета города.

«В настоящее время в комитет поступило 2 обращения от перевозчика о повышении стоимости проезда. Ежедневно на маршруты № 18, № 27, № 58 и № 144 выходит 87 единиц техники, на трёх маршрутах полностью обновлён подвижной состав, на одном — частично, эту работу перевозчик планирует продолжить», — сказал он.

Всего из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута. В настоящее время стоимость проезда в них составляет 25 рублей. В 2019–2021 годах на 11 маршрутах с нерегулируемыми тарифами заменено более 150 единиц транспорта, на 8 — полностью, на 3 — частично. Общий объём инвестиций составил порядка 300 млн рублей, передаёт пресс-служба мэрии.