Спектакль театра драмы едет на международный фестиваль

Спектакль «Лёха» краевого театра драмы покажут в программе XXII Международного театрального фестиваля «Радуга».

Фото: пресс-служба Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина

В год своего 100-летия театр драмы продолжает выдавать инфоповоды один лучше другого. Мы ещё не успели отойти от гастролей театра им. Вахтангова на сцене театра драмы, пребываем в предвкушении июньских гастролей нашего театра на прославленной вахтанговской сцене. А уже с 27 мая местных театралов ждут три премьерных дня долгожданного спектакля «Интуиция». Но и это не всё: спектакль «Лёха» покажут в программе XXII Международного театрального фестиваля «Радуга», сообщает пресс-служба театра. Фестиваль пройдёт в этом году с 27 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге. Спектакль по пьесе Юлии Поспеловой в 2020 году поставила Ирина Астафьева, молодой барнаульский режиссер.

— Спектакль посвящён советскому поколению, бабушкам и дедушкам современных миллениалов, к которому относится большинство занятых в спектакле молодых артистов. Их реальные семейные воспоминания также вплетены в действие. «Меня греет в этом материале мысль о ценности человеческой жизни. Поэтому хочется видеть человека сейчас. А через историю своего деда, своей семьи, через вглядывание, героиня познает себя — кто она такая и из чего состоит. Происходит процесс осознания себя в мире», — рассказывает Ирина Астафьева.

Фото: пресс-служба Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина

За сезон «Лёха» стал одним из самых востребованных в репертуаре театра и заслужил высокие оценки известных российских театральных критиков — Павла Руднева и Александра Вислова.

Участники фестиваля и петербуржские зрители смогут посмотреть «Лёху» два раза — 31 мая в 16:00 и 19:30 на Большой сцене Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева. Билеты на спектакль активно раскупаются.

В программе фестиваля спектакли из театров Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Буинска, Воронежа, Новосибирска, Екатеринбурга, Вильнюса, Сухума, Афин.