Вакцина «КовиВак» поступила в Алтайский край

2 340 комплектов будет распределена между медицинскими организациями городов региона.

В Алтайском крае продолжается вакцинация населения против COVID-19. По данным на 26 мая 2021 года, в регионе вакцинируются 238 597 человек, из них полностью привились 191 775.

Вакцину «КовиВак» разработали в Федеральном научном центре им М. П. Чумакова. Это вакцина двухфазная. Интервал между введением первой и второй доз вакцины составляет две недели.

Всего на 26. мая в Алтайский край поступило около 300 тысяч комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет: 290 817 комплектов «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), 7 290 комплектов «ЭпиВакКорона» и 2 340 комплектов вакцины «КовиВак». В прививочной кампании участвует 86 медицинских организаций.

В ближайшее время ожидается еще одна партия вакцины, которая будет распределена между медицинскими организациями городов Алтайского края.

По словам главного внештатного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, жители Алтайского края сами могут выбрать вакцину для иммунизации, которая есть в медицинской организации. Но консультация с врачом перед вакцинацией обязательна, пишет региональный Минздрав.