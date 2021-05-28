Алтайское правительство заключило соглашение об апробации платформы обратной связи

На днях документ был подписан в Москве между правительством Алтайского края и федеральным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Как сообщили в краевом министерстве цифрового развития и связи, соглашение рассчитано на 2021-2024 годы и предполагает испытание, проверку работы и дальнейшее развитие Платформы обратной связи (ПОС) на территории Алтайского края.

ПОС позволяет гражданам через форму на Едином портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти и местного самоуправления направлять обращения в государственные и муниципальные органы, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

К Платформе сегодня подключены все органы исполнительной власти Алтайского края, администрации муниципальных районов и городских округов, краевые учреждения здравоохранения и органы социальной защиты населения. Работа в единой системе с сообщениями граждан позволяет оперативно определить ответственную организацию и исполнителя, направить ответ заявителю в установленный срок в личный кабинет портала госуслуг.

— Уже сейчас в ПОС в Алтайском крае поступило более 9 тыс. сообщений, и динамика их растет — до 200–300 в день. Конечно, ещё не совсем отработаны алгоритмы взаимодействия исполнителей, содержание ответов. Но большинство заявителей довольны решением своих проблем. А это значит, что такой способ взаимодействия власти и населения является эффективным и актуальным, — заявил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

На состоявшемся 26 мая совещании по внедрению платформы обратной связи (ПОС) в субъектах Российской Федерации Алтайский край выделен как регион, активно включившийся в её апробацию.

Например, подключение медицинских учреждений к ПОС помогает записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. С 1 февраля принято более 3,2 тыс. таких заявлений.

В настоящее время ведётся работа по подключению к ПОС администраций городских и сельских поселений, образовательных организаций. Уже подключены более 200 администраций сельсоветов и 400 школ и детских садов Алтайского края.