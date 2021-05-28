Барнаульцы смогут сдать мусор на переработку

29 мая 2021 года в городе будут работать 23 пункта приёма вторсырья.

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Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Мобильный экодвор» в Барнауле проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города, организаторами акции выступает НКО «Мусора.Больше.Нет»

Принимать вторсырьё от населения будут в стационарных и мобильных пунктах. Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 у гипермаркета «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25), с 12:00 до 15:00 — на территории Парка спорта А. Смертина.

График работы мобильных пунктов приёма отходов

Маршрут № 1

10:00 – 10:40 — пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 — Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:10 — ТРЦ «Гулливер»;

12:20 – 12:50 — пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00 – 10:30 — пр. Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 — ул. Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 — ТЦ «Россия» (Ленина, 71);

12:00 – 12:30 — парк «Изумрудный» (центральный вход).

Маршрут № 3

10:00 – 10:20 — пос. Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;

10:40 – 11:10 — ЖК «Балтийская крепость»;

11:20 – 11:40 — пр. Энергетиков, 2, ЖК «Времена года»;

11:50 – 12:30 — пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:40 – 13:10 — квартал 2000 (между ул. Взлетной, 13 и Взлетной, 7).

Маршрут № 4

10:00 – 10:30 — пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50 – 11:30 — микрорайон Дружный;

11:40 – 12:10 — площадь Народная;

12:20 – 12:50 — парк «Эдельвейс» (с ул. Юрина).

Маршрут № 5

10:00 – 10:20 — ул. Малахова, 123

10:30 – 11:00 — ТРЦ «Огни»

11:10 – 11:35 — ул. Малахова, 62 («Новэкс»)

11:45 – 12:15 — Телефонная, 54.

Все вторсырьё, собранное во время акции, отправят на переработку, пишет пресс-служба мэрии.