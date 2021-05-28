Барнаульцы смогут сдать мусор на переработку

29 мая 2021 года в городе будут работать 23 пункта приёма вторсырья.
Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Мобильный экодвор» в Барнауле проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города, организаторами акции выступает НКО «Мусора.Больше.Нет»
Принимать вторсырьё от населения будут в стационарных и мобильных пунктах. Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 у гипермаркета «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25), с 12:00 до 15:00 — на территории Парка спорта А. Смертина.
График работы мобильных пунктов приёма отходов
Маршрут № 1
Маршрут № 2
Маршрут № 3
Маршрут № 4
Маршрут № 5
Все вторсырьё, собранное во время акции, отправят на переработку, пишет пресс-служба мэрии.