Маникюр от штангиста: барнаульский фитнес-тренер пробует себя в новой сфере

С каждым годом всё больше стираются границы между чисто мужскими и чисто женскими профессиями. Представителей сильного пола в индустрии красоты довольно много. В парикмахерской среде этим уже давно никого не удивишь, а вот маникюрный сервис пока редко может похвастаться такими мастерами. В Барнауле их можно пересчитать буквально по пальцам одной руки. Один из них, Илья Вислогузов, пришёл сюда из профессионального спорта.

Фото: Светлана Молоканова

Разносторонние увлечения

Илья родился в Казахстане, потом переехал с семьёй в Магадан, а сейчас уже восьмой год живёт в краевой столице. Окончил Барнаульский педагогический колледж по специальности «адаптивная физическая культура», где основательно занимался единоборствами, выступал на городских и краевых соревнованиях, вел секцию для детей по рукопашному бою, побеждал в региональных соревнованиях по армреслингу. Кроме того, он мастер спорта международного класса по отдельным движениям пауэрспорта. В 2019 году взял первое место на Кубке Евразии в категории до 75 кг в двоеборье. Сейчас Илья работает фитнес-тренером. Со спортом не думает расставаться, но при этом постоянно стремится попробовать себя в чём-то новом.

— Я, например, еще играю на гитаре, пишу песни. В школе даже была своя рок-группа, — рассказывает он. — Работал и в ювелирной сфере — неплохо разбираюсь в золоте, и в строительной — я стропальщик четвёртого разряда на ЗКПД-2. В маникюрный сервис попал, можно сказать, случайно. Конечно, с интересом смотрел на то, какие бьюти-процедуры делают девушки, но как-то не думал, что сам буду этим заниматься. Примерно месяц назад сидели с друзьями компанией, общались. Зашла тема сферы красоты и того, что парни сейчас активно пробуют себя в ней. Посмотрели видео одного блогера из «ТикТока». Брутальный мужчина, бывший спецназовец делает потрясающий маникюр. Ну я и сказал, что тоже так смогу. Завязался спор, и буквально на следующий день я нашёл образовательные курсы и пошёл учиться ногтевому сервису.

Сразу к практике

Обучение Илья прошёл за два дня по экспресс-программе. Получилось с места в карьер: утром были лекции, а во второй половине дня уже практика. Говорит, что преподаватель очень обрадовалась, так как он был первым парнем в её школе.

— Если честно, когда я пришёл на первое занятие и увидел, что и как мне предстоит делать, то немного испугался. Все эти аппараты, столько нюансов, да и ответственность перед клиентом. Захотелось бросить эту затею. Но раз пришёл, то нужно пробовать. И постепенно втянулся, даже понравилось.

Учиться было интересно. Открытием для Ильи стало детальное изучение анатомии и особенностей ногтевой пластины — как там непросто всё устроено, и это всё нужно учитывать. Первый маникюр Илья делал под строгим присмотром учителей своей жене, которая пришла его поддержать. С ней же он периодически советуется, ведь сейчас практически каждая девушка достаточно хорошо осведомлена в этой сфере — в техниках, терминологии, дизайнах. Парень смеется: порой приходят запросы от клиентов, а он не всегда понимает, что именно они хотят, а главное — умеет ли он это делать.

Когда Илья отучился и сообщил о своём новом занятии близким и друзьям, то удивлён никто не был. Как отмечает мастер, все слишком хорошо его знают и уже привыкли, что он любит пробовать что-то абсолютно, казалось бы, ему несвойственное. Знакомые стали первыми клиентами Ильи, они с радостью согласились помочь в его начинании.

Илья Вислогузов считает, что в целом делать маникюр несложно. Сложно набрать скорость и отточить все движения.

Спортсмен говорит, что сейчас мастеров маникюра очень много, достаточно высокая конкуренция, поэтому войти в сферу не так-то просто. Но всё-таки это возможно, важно, чтобы сошлись запросы клиентов с тем, что им предлагают. Одним нужна скорость, другим — сложный дизайн, третьим — удобное расположение.

— Считаю, с клиентами крайне важно сойтись характерами: кто-то предпочитает душевные разговоры, кто-то требует тишины. Так что коммуникабельность и умение подстроиться под каждого — это самые необходимые качества. Мне в этом, например, помогает педагогическое образование, да и сам по себе я человек общительный. А вот спорт порой мешает. После долгой тренировки на следующий день иногда сложно перейти на мелкую моторику, — делится Илья.

С пониманием и интересом

В основном к нему сейчас идут из любопытства — непривычно все-таки видеть парня с маникюрным аппаратом и лаками в руках. Также интересно, будет ли его работа как-то отличаться от той, что предлагают мастера-женщины. Преимущественно приходят понимающие клиентки, так как Илья — мастер начинающий, ещё набирает скорость, и пока процесс занимает достаточно много времени, о чём он всегда предупреждает сразу.

— Если честно, я пока не совсем понимаю, куда все торопятся, – говорит спортсмен. — Я думаю, что в маникюре предельно важны качество и аккуратность, чтобы всё выглядело эстетично и долго радовало, а не отвалилось где-то через неделю. Ещё боюсь случайно сделать больно или же всё испортить и сделать некрасиво, поэтому работаю предельно осторожно, иногда что-то приходится переделывать. Порой мне кажется, что я больше клиенток переживаю за их ногти.

Для Ильи уже привычным стало, что сначала приходит один человек на маникюр, а следом записываются его друзья.

Пока спортсмен своё занятие воспринимает больше как хобби. Но по внутренним ощущениям может сказать, что ему действительно интересно развиваться в этой сфере. В дальнейшем планирует осваивать новые техники, заниматься самообразованием, посещать соответствующие курсы.