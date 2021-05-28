Последний стендап души: в театре драмы долгожданная премьера «Интуиции»

27 мая — официальный день премьеры, а генеральный прогон состоялся днём ранее — 26 мая. Счастливчиков, которые получили приглашение на предпоказ, собралось немало.

Фото: Михаил Полубедов

Слово худрука

Перед началом спектакля на сцену неожиданно поднялся художественный руководитель постановки Константин Хабенский. Константин Юрьевич сказал, что наконец-то спектакль представят первым зрителям, ведь без зрителей спектакль долго не живёт. «Интуиция» — это уникальная постановка, буквально мировая премьера, потому что эту историю на сцене ещё не играли. Если спектакль заживёт и будет востребован зрителями, то история пойдёт дальше по стране, а там, может быть, и за её пределы выйдет. История, которую вы увидите, сделана специально к столетию вашего прекрасного театра, а что может быть лучше в год рождения театра, как не 15 одновременных бенефисов. В спектакле заняты 15 артистов, каждая роль — главная, и вы увидите в какой прекрасной творческой форме артисты подошли к премьере», — заключил он.

Фото: Михаил Полубедов

Сюжетные хитросплетения

Сюжет спектакля поставлен на монологах умерших людей, которые попадают в чистилище, где сотрудники небесной канцелярии выслушивают их истории о последнем дне жизни: где застала их смерть, что оставили они после себя, что важное так и не успели сделать, сказать. После принятия этих исповедей паромщики душ в подземное или небесное царство должны принять решение — дать ли кому-нибудь из усопших шанс прожить последний день ещё раз. Но при этом выбранная душа должна обладать интуицией, понять и услышать знаки свыше, чтобы изменить то, о чём сожалеет. А читают такие знаки не все, ведь, вернувшись в мир живых, можно пропустить всё мимо и вернуться на тот свет, так и не изменив ничего в своей жизни.

Фото: Михаил Полубедов

Герои нашего времени

Истории, которые рассказывают попавшие в чистилище люди, самые разные. Одни действительно очень трогательные и берущие за душу, другие, казалось бы, обыденные и даже мелкие. Но ведь и незначительные сожаления могут отравлять жизнь! Герои — мужчины и женщины разных социальных статусов, разного возраста, но у каждого есть горькое сожаление. Перед зрителями разворачивается настоящий финальный стендап души, где задача героя — растрогать сотрудника небесной канцелярии и склонить его и зрителя на свою сторону.

Один герой торопится в роддом и сбивает собаку. Пытаясь исправить свой проступок, он везёт животное к ветеринару, но там, узнав, что пес бездомный, его усыпляют. И герой сожалеет не о том, что не успел в роддом и погиб, гоня на красный свет, а о том, что дал убить собаку. Другой, появляясь в чистилище, радуется, что умер так, как хотел — во время бурного секса. Но затем приходит прозрение — он умер на любовнице, которая прикована к кровати наручниками, да ещё и в носках. Герой волнуется, что видео с его конфузом сольют в сеть, и семья примет на себя весь его позор. Третий персонаж сокрушается, что так и не набрался храбрости позвонить женщине, которую полюбил, боясь, что ему нечего ей предложить. Четвертый — что не стал знаменитым футболистом, потому что пошел на поводу у родителей, мечтавших о сыне-учёном, и о том, что присвоил себе чужое научное открытие. Пятый переживает, успеет ли мать больной девочки отправить деньги на операцию, или, узнав, что они краденые, вернёт их и даст ребёнку умереть. Ещё два героя — молодые парни, один погиб, делая селфи перед несущимся поездом, другой — приняв смертельную дозу наркотиков. Сожаления у них не бог весть какие важные: у одного — что не нажал кнопку прямого эфира и погиб безвестно, а другой не опубликовал написанную музыку и не оплатил подарок, задуманный к дню рождения матери.

Фото: Михаил Полубедов

Удивительно, но женские персонажи в этом спектакле уступают мужским. Как у автора мини-фильма «Чёрная как ночь» на песню Бориса Гребенщикова, в котором Анна Каренина не погибает под колёсами электрички, а скидывает туда неверного любовника Вронского, получились такие жалкие героини?! Одна умирает на операционном столе во время процедуры по увеличению груди, которую делает в кредит, чтобы удержать любимого — поклонника пышнотелых дам, другая — рожая для себя от анонимного донора долгожданную дочь, потому что мужчина, которого она любила, так и не сделал ей предложение и завёл другую семью. Третья — благообразная старушка, которой поклонник-ученик так и не подарил духи. Даже собака, да, та самая, которую сбил самый первый визитёр в чистилище, и та жила с хозяином-алкоголиком, который в пьяном бреду обижал её и скидывал с дивана.

Режиссёрские находки

У режиссёра спектакля Дениса Чащина получился прекрасный актёрский спектакль, который, бесспорно, украсит репертуар Алтайского театра драмы. В нём есть замечательные находки, этакие бантики-украшения, которые поддерживают интерес к происходящему на сцене. Однако эти находки как белые нитки на изделии, которое хорошо сидит по фигуре, но ты видишь всю изнанку работы. Понимаешь, на какие уловки, шутки и фишки тебя, зрителя, пытаются поймать. И ты ведёшься на это, выдаёшь нужные реакции, смеёшься, плачешь и аплодируешь в положенных местах. Но при этом знаешь, что можно добиться желаемого и без этих уловок и фокусов. Как умело это можно делать, мы увидели в спектакле Римаса Туминуса «Евгений Онегин» театра им. Вахтангова. Там тоже было место и литературному хулиганству, и режиссёрским находкам, и шуткам, однако они так умело были вплетены в повествование, что спектакль можно смотреть несколько раз, и каждый раз раскрывать новые пласты и смыслы повествования. Здесь, к сожалению, такого нет. Посмотрел, оценил, а пересматривать не будешь.

Фото: Михаил Полубедов

Не жизнь, кино!

Кстати, спектакль очень кинематографичен. И если Константин Юрьевич выразил надежду на то, что постановка пойдёт на сценах и других театров, мы почему-то уверены, что рано или поздно на основе этой истории снимут фильм. Хотя сюжет очень похож на сериал «Небесный суд», где, кстати, одну из главных ролей играл Хабенский, и на фильм Стивена Спилберга «Особое мнение». В «Особом мнении» отдел профилактики преступлений отлавливал людей, замышляющих преступление, и судил их за то, что они только задумали, но не совершили. Там провидцы преступников иногда выдавали особое мнение, на основании которого осуждённого могли и отпустить. Здесь тоже есть особые мнения или запоздалые раскаяния грешных душ в том, что ещё в своей жизни они сделали не так. Эти особые мнения добавляют всем рассказанным историям дополнительного драматизма и наталкивают зрителя на мысли о собственных проступках и сожалениях. И это очень неожиданно и как-то внезапно оголяет тебя при всех, открывает то, что ты никому не хотел бы говорить.

Фото: Михаил Полубедов

Аплодисменты, аплодисменты!

Отдельно хочется сказать про актёрские работы. Они восхитительны. Эти монологи души актёры театра драмы играют на пределе эмоциональных сил, выдавая +100500 к режиссёрской задаче. И это находит отклик у зрителя, который сочувствует даже, казалось бы, пустяковым переживаниям персонажей: умер и не узнал, какую краску выбрали, чтобы покрасить остановку; закрыта или нет заслонка у духовки; что глупо умер, упав на гранату, выпавшую из рук недотепы-рядового. Спасибо и браво, Надежда Царинина, Николай Мирошниченко, Эдуард Тимошенко, Антон Кирков, Вадим Синицын, Евгений Бакуменко, Галина Зорина, Елена Кегелева, Анна Плеханова, Елена Адушева. Пацаны — Михаил Меньших, Александр Рогозин, йо-о, вы чудесно отыграли своих персонажей! Стажёр (Артём Казаков), ты сделал верный выбор, а «именно наш выбор определяет, что мы есть на самом деле куда в большей степени, чем наши способности», это мы знаем со слов волшебника Дамблдора из саги про Гарри Поттера. И это высказывание прямиком отправляет нас в мир христианской культуры.

Фото: Михаил Полубедов

Выбирай сердцем!

Кстати, про выбор, каждый зритель после спектакля может сам решить, кому из героев нужно дать шанс прожить свой последний день на земле так, чтобы ни о чём не сожалеть. На сайте по ссылке вы можете сделать свой выбор и осуществить принцип свободной воли человека. Не поленитесь, пройдите по ссылке! А ещё постарайтесь жить так, чтобы вам не было о чём сожалеть, в какой бы момент не оборвалась ваша жизнь! Да будет она долгой, светлой и радостной! И заведите собаку, потому что никто лучше этих четвероногих друзей, не выслушает вас в минуты горести. Зачем всё это вам? Сходите на спектакль «Интуиция», и вы поймёте!

Фото: Михаил Полубедов

Финальное поздравление

Завершился спектакль на приятной и неожиданной ноте. После финальных поклонов на сцену поднялась директор театра Любовь Березина и рассказала, что в день сдачи спектакля исполнилось 60 лет одному из исполнителей главных ролей — Евгению Бакуменко. Именно он сыграл Егора Матвеева, того самого, кто сбил собаку. Он пришёл в театр всего три года назад и замечательно влился в коллектив. Коллеги актёра устроили для него импровизированное поздравление в стиле капустника, и это было очень весело и трогательно. Старались так, что пол у некоторых уходил из-под ног, и лопались лампочки на сцене.

Это мероприятие стоит того, чтобы отразить его в большом фоторепортаже. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты, которые предстали перед нашим обозревателем культуры Татьяной Латышевой и фотокором Михаилом Полубедовым.