Последний стендап души: в театре драмы долгожданная премьера «Интуиции»

27 мая — официальный день премьеры, а генеральный прогон состоялся днём ранее — 26 мая. Счастливчиков, которые получили приглашение на предпоказ, собралось немало.
Перед началом спектакля на сцену неожиданно поднялся художественный руководитель постановки Константин Хабенский. Константин Юрьевич сказал, что наконец-то спектакль представят первым зрителям, ведь без зрителей спектакль долго не живёт. «Интуиция» — это уникальная постановка, буквально мировая премьера, потому что эту историю на сцене ещё не играли. Если спектакль заживёт и будет востребован зрителями, то история пойдёт дальше по стране, а там, может быть, и за её пределы выйдет. История, которую вы увидите, сделана специально к столетию вашего прекрасного театра, а что может быть лучше в год рождения театра, как не 15 одновременных бенефисов. В спектакле заняты 15 артистов, каждая роль — главная, и вы увидите в какой прекрасной творческой форме артисты подошли к премьере», — заключил он.
Сюжет спектакля поставлен на монологах умерших людей, которые попадают в чистилище, где сотрудники небесной канцелярии выслушивают их истории о последнем дне жизни: где застала их смерть, что оставили они после себя, что важное так и не успели сделать, сказать. После принятия этих исповедей паромщики душ в подземное или небесное царство должны принять решение — дать ли кому-нибудь из усопших шанс прожить последний день ещё раз. Но при этом выбранная душа должна обладать интуицией, понять и услышать знаки свыше, чтобы изменить то, о чём сожалеет. А читают такие знаки не все, ведь, вернувшись в мир живых, можно пропустить всё мимо и вернуться на тот свет, так и не изменив ничего в своей жизни.
Истории, которые рассказывают попавшие в чистилище люди, самые разные. Одни действительно очень трогательные и берущие за душу, другие, казалось бы, обыденные и даже мелкие. Но ведь и незначительные сожаления могут отравлять жизнь! Герои — мужчины и женщины разных социальных статусов, разного возраста, но у каждого есть горькое сожаление. Перед зрителями разворачивается настоящий финальный стендап души, где задача героя — растрогать сотрудника небесной канцелярии и склонить его и зрителя на свою сторону.
Один герой торопится в роддом и сбивает собаку. Пытаясь исправить свой проступок, он везёт животное к ветеринару, но там, узнав, что пес бездомный, его усыпляют. И герой сожалеет не о том, что не успел в роддом и погиб, гоня на красный свет, а о том, что дал убить собаку. Другой, появляясь в чистилище, радуется, что умер так, как хотел — во время бурного секса. Но затем приходит прозрение — он умер на любовнице, которая прикована к кровати наручниками, да ещё и в носках. Герой волнуется, что видео с его конфузом сольют в сеть, и семья примет на себя весь его позор. Третий персонаж сокрушается, что так и не набрался храбрости позвонить женщине, которую полюбил, боясь, что ему нечего ей предложить. Четвертый — что не стал знаменитым футболистом, потому что пошел на поводу у родителей, мечтавших о сыне-учёном, и о том, что присвоил себе чужое научное открытие. Пятый переживает, успеет ли мать больной девочки отправить деньги на операцию, или, узнав, что они краденые, вернёт их и даст ребёнку умереть. Ещё два героя — молодые парни, один погиб, делая селфи перед несущимся поездом, другой — приняв смертельную дозу наркотиков. Сожаления у них не бог весть какие важные: у одного — что не нажал кнопку прямого эфира и погиб безвестно, а другой не опубликовал написанную музыку и не оплатил подарок, задуманный к дню рождения матери.
Удивительно, но женские персонажи в этом спектакле уступают мужским. Как у автора мини-фильма «Чёрная как ночь» на песню Бориса Гребенщикова, в котором Анна Каренина не погибает под колёсами электрички, а скидывает туда неверного любовника Вронского, получились такие жалкие героини?! Одна умирает на операционном столе во время процедуры по увеличению груди, которую делает в кредит, чтобы удержать любимого — поклонника пышнотелых дам, другая — рожая для себя от анонимного донора долгожданную дочь, потому что мужчина, которого она любила, так и не сделал ей предложение и завёл другую семью. Третья — благообразная старушка, которой поклонник-ученик так и не подарил духи. Даже собака, да, та самая, которую сбил самый первый визитёр в чистилище, и та жила с хозяином-алкоголиком, который в пьяном бреду обижал её и скидывал с дивана.
У режиссёра спектакля Дениса Чащина получился прекрасный актёрский спектакль, который, бесспорно, украсит репертуар Алтайского театра драмы. В нём есть замечательные находки, этакие бантики-украшения, которые поддерживают интерес к происходящему на сцене. Однако эти находки как белые нитки на изделии, которое хорошо сидит по фигуре, но ты видишь всю изнанку работы. Понимаешь, на какие уловки, шутки и фишки тебя, зрителя, пытаются поймать. И ты ведёшься на это, выдаёшь нужные реакции, смеёшься, плачешь и аплодируешь в положенных местах. Но при этом знаешь, что можно добиться желаемого и без этих уловок и фокусов. Как умело это можно делать, мы увидели в спектакле Римаса Туминуса «Евгений Онегин» театра им. Вахтангова. Там тоже было место и литературному хулиганству, и режиссёрским находкам, и шуткам, однако они так умело были вплетены в повествование, что спектакль можно смотреть несколько раз, и каждый раз раскрывать новые пласты и смыслы повествования. Здесь, к сожалению, такого нет. Посмотрел, оценил, а пересматривать не будешь.
Кстати, спектакль очень кинематографичен. И если Константин Юрьевич выразил надежду на то, что постановка пойдёт на сценах и других театров, мы почему-то уверены, что рано или поздно на основе этой истории снимут фильм. Хотя сюжет очень похож на сериал «Небесный суд», где, кстати, одну из главных ролей играл Хабенский, и на фильм Стивена Спилберга «Особое мнение». В «Особом мнении» отдел профилактики преступлений отлавливал людей, замышляющих преступление, и судил их за то, что они только задумали, но не совершили. Там провидцы преступников иногда выдавали особое мнение, на основании которого осуждённого могли и отпустить. Здесь тоже есть особые мнения или запоздалые раскаяния грешных душ в том, что ещё в своей жизни они сделали не так. Эти особые мнения добавляют всем рассказанным историям дополнительного драматизма и наталкивают зрителя на мысли о собственных проступках и сожалениях. И это очень неожиданно и как-то внезапно оголяет тебя при всех, открывает то, что ты никому не хотел бы говорить.
Отдельно хочется сказать про актёрские работы. Они восхитительны. Эти монологи души актёры театра драмы играют на пределе эмоциональных сил, выдавая +100500 к режиссёрской задаче. И это находит отклик у зрителя, который сочувствует даже, казалось бы, пустяковым переживаниям персонажей: умер и не узнал, какую краску выбрали, чтобы покрасить остановку; закрыта или нет заслонка у духовки; что глупо умер, упав на гранату, выпавшую из рук недотепы-рядового. Спасибо и браво, Надежда Царинина, Николай Мирошниченко, Эдуард Тимошенко, Антон Кирков, Вадим Синицын, Евгений Бакуменко, Галина Зорина, Елена Кегелева, Анна Плеханова, Елена Адушева. Пацаны — Михаил Меньших, Александр Рогозин, йо-о, вы чудесно отыграли своих персонажей! Стажёр (Артём Казаков), ты сделал верный выбор, а «именно наш выбор определяет, что мы есть на самом деле куда в большей степени, чем наши способности», это мы знаем со слов волшебника Дамблдора из саги про Гарри Поттера. И это высказывание прямиком отправляет нас в мир христианской культуры.
Кстати, про выбор, каждый зритель после спектакля может сам решить, кому из героев нужно дать шанс прожить свой последний день на земле так, чтобы ни о чём не сожалеть. На сайте по ссылке вы можете сделать свой выбор и осуществить принцип свободной воли человека. Не поленитесь, пройдите по ссылке! А ещё постарайтесь жить так, чтобы вам не было о чём сожалеть, в какой бы момент не оборвалась ваша жизнь! Да будет она долгой, светлой и радостной! И заведите собаку, потому что никто лучше этих четвероногих друзей, не выслушает вас в минуты горести. Зачем всё это вам? Сходите на спектакль «Интуиция», и вы поймёте!
Завершился спектакль на приятной и неожиданной ноте. После финальных поклонов на сцену поднялась директор театра Любовь Березина и рассказала, что в день сдачи спектакля исполнилось 60 лет одному из исполнителей главных ролей — Евгению Бакуменко. Именно он сыграл Егора Матвеева, того самого, кто сбил собаку. Он пришёл в театр всего три года назад и замечательно влился в коллектив. Коллеги актёра устроили для него импровизированное поздравление в стиле капустника, и это было очень весело и трогательно. Старались так, что пол у некоторых уходил из-под ног, и лопались лампочки на сцене.
Это мероприятие стоит того, чтобы отразить его в большом фоторепортаже. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты, которые предстали перед нашим обозревателем культуры Татьяной Латышевой и фотокором Михаилом Полубедовым.