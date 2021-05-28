Привет бойцам на дальнем пограничье: какие праздники приходятся на день 28 мая

День пограничника, День сварщика и День брюнеток сегодня по календарю.

Фото: sochi.com

День пограничника

28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».

История данного рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны её рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.

В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», которое регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, которые базировались на форпостах, и таможенными вольнонаёмными объездчиками.

В конце XIX века пограничную стражу выделили в отдельный корпус. Но к какому бы управлению она ни относилась, задачами службы всегда оставались борьба с контрабандой и незаконным пересечением границ Российского государства.

Главное управление пограничной охраны было создано 28 мая 1918 года. После распада СССР правопреемником Главного управления стала Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), созданная Указом Президента РФ в декабре 1993 года. C 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ и называется Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ России).

Российская Федерация имеет самые протяжённые границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. Истории становления пограничной службы России посвящён сериал «Государственная граница».

День сварщика в России

Все российские сварщики отмечают свой профессиональный праздник в последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сварочные работы идут наиболее интенсивно. Эта дата официально не утверждена, однако имеет довольно долгую историю — праздник отмечают с начала 90-х годов XX века. Сама же профессия сварщика появилась ещё раньше. Временем её возникновения можно считать 1802 год, когда русский учёный Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создаётся высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение — так появилась электрическая сварка.

Любопытно, что сварщики очень быстро осознали свою профессиональную общность: ещё в XIX веке они организовали в Петербурге «Русское товарищество электрической обработки металлов».

Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир — это мир металла. Особенно профессия сварщика востребована в строительстве, автопроме, добывающих отраслях. К тому же помимо электрической сварки на современном этапе существует масса других разновидностей сварки, каждой из которых соответствует определённая специализация сварщика. Например, сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик. От мастерства сварщика зависит прочность конструкций, в том числе жилых зданий. Поэтому с уверенностью можно сказать, что жизнь людей во многом зависит от ответственности этих специалистов, чья профессия, кстати, считается опасной, ведь сварщикам приходится работать с высокими температурами и в самых разных условиях.

День брюнеток

Всемирный день брюнеток празднуют каждый год 28 мая. Брюнеток всегда считали очень умными, очаровательными, элегантными, практичными, сдержанными, мудрыми женщинами. Большинство победительниц конкурсов красоты — брюнетки.

Среди брюнеток-знаменитостей Коко Шанель, Одри Хёпберн, Элизабет Тейлор, Пенелопа Крус, Анджелина Джоли. Российские знаменитые брюнетки — Анастасия Заворотнюк, Алика Смехова, Екатерина Климова, Равшана Куркова, Марина Александрова.

Интересные факты о брюнетках:

Слово «брюнетка» происходит от французского brunette — уменьшительного варианта слова brun — «коричневый».

Большинство людей на планете — обладатели тёмных волос.

Ген тёмных волос — доминантный, большая часть людей на земле — брюнеты.

За тёмный оттенок волос отвечает такой пигмент, как эумеланин.

Тёмные волосы выглядят более крепкими и пышными. Именно поэтому в рекламах шампуней и средств для укладки чаще снимают брюнеток и брюнетов.

Хотя седину на тёмных волос всегда виднее, темноволосые седеют медленнее — серебристый пигмент на тёмных волосах выделяется дольше.

Чаще всего брюнетки — обладательницы карих глаз. Сочетание же натурального тёмного цвета волос с фиалковым цветом глаз является самым редким. Это генетическая мутация, и называется она «происхождение Александрии».

День Пахома Тёплого

По церковному календарю 28 мая — день Пахома Тёплого. С этого времени приходило настоящее тепло, которое задерживалось до конца летнего периода. В этот день обязательно нужно было посеять последнюю пшеницу, а также лён и огурцы для засолки. Говорят, что посеянные в этот день огурцы обычно вырастают крепкими и хрустящими. Рыбаки в этот день отправлялись на рыбалку с уверенностью, что у них будет крупный улов. В этот день рыба будто сама плыла к рыбакам.