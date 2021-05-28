«Шишковка» представила уникальный проект социальной рекламы чтения

Плакаты библиотеки им. В.Я. Шишкова с рекламными слоганами о том, как хорошо уметь и любить читать, украсили улицы города.

Фото: пресс-служба библиотеки им. В.Я. Шишкова

Успешная социальная реклама — товар штучный. Мало какие баннеры привлекают внимание к тем или иным общественным проблемам, заставляют задуматься и меняют мир. Ведь они продают не продукт или услугу, а идею, точку зрения или образ жизни. Библиотеке им. В.Я. Шишкова удалось создать поистине яркий креатив. Такой рекламы чтения страна в нынешнем веке еще не видела, это точно. В библиотеке изучили опыт.



В начале работы над проектом, рассказывают в пресс-службе библиотеки, было вдохновение, далее — фантазии, потом азарт, затем перегрузки и нервотрепки, потом снова азарт, его сменило абсолютное счастье, которое почти умерло, так как наступила фаза ожидания. Но сейчас снова — счастье. Потому что идея получила жизнь! Плакаты библиотеки, развешанные по городу, говорят: «Читайте, люди. Чтение позволит вам быть, кем вы хотите и когда хотите. И оно, правда, легально расширяет сознание!»

Фото: пресс-служба библиотеки им. В.Я. Шишкова

На плакатах, созданных дружной командой библиотеки им. В.Я. Шишкова, дизайн-бюро Тараса Дружинина Red Radish: Design & Digital и фотографом Владимиром Вдовиным, модели с книгами в руках предстают в образах соратницы Бэтмена – Batgirl, эльфийки из «Властелина колец» и пушкинским Онегиным. Информационный посыл понятен каждому: читай — и тебе откроются такие миры и увлекательные бездны смыслов, что ты станешь героем этих произведений и проживёшь тысячи интересных жизней.

Баннеры можно увидеть на Ленинском и Комсомольском проспектах, а также на Павловском тракте.