Скульптуру медведицы Глаши подарили барнаульскому зоопарку

Она прибыла из Челябинской области.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram директор зоопарка Сергей Писарев. По его словам, скульптуру медведицы по имени Глаша изготовили в городе Касли Челябинской области на Каслинском заводе.

Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» отметил, что Глаша стала символом спасения, любви и счастья в трудный год пандемии.