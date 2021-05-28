Скульптуру медведицы Глаши подарили барнаульскому зоопарку

Она прибыла из Челябинской области.
Об этом сообщил на своей странице в Instagram директор зоопарка Сергей Писарев. По его словам, скульптуру медведицы по имени Глаша изготовили в городе Касли Челябинской области на Каслинском заводе.
Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» отметил, что Глаша стала символом спасения, любви и счастья в трудный год пандемии.
«Спасибо директору завода, нашему земляку, выпускнику школы № 105 Владимиру Киселёву, скульптору из Санкт-Петербурга Ярославу Баркову. Теперь живая Глаша будет любоваться своим отражением в скульптуре», — поделился Сергей Писарев со своими подписчиками.