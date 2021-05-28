Спорт после гребли. Анонс спортивных событий предстоящих выходных

Этап Кубка мира триумфально отгремел, но на этом спортивная жизнь не заканчивается. На что болельщикам обратить внимание в выходные?

29 и 30 мая в селе Новороманово на аэродроме Панфилово под Барнаулом состоятся первый этап чемпионата и Кубок Алтайского края, а также Кубок Российской автомобильной федерации по дрэг-рейсингу.

Фото: Ярослав Махначёв.

Дрэг-рейсинг — это парные заезды на 402 метра, в них участвуют доработанные машины, мощность некоторых превышает тысячу лошадиных сил. Организаторы ожидают, что в соревнованиях примут участие около сотни пилотов, которых разделят на классы в зависимости от мощности автомобиля. Болельщики смогут увидеть несколько действительно феноменальных болидов, например новое творение новосибирца Вячеслава Волкова, под капотом которого около тысячи «лошадей».

Начало гонок с 11:00. Официальное открытие соревнований состоится 30 мая в 15:00, после чего начнутся финальные заезды в каждом классе. Стоимость билетов для болельщиков — 100 рублей на два дня, для детей до 12 лет вход бесплатный.

29 и 30 мая в Барнауле в СК «Темп» (пер. 1й Балтийский, 9) состоится региональный этап Международного фестиваля «Локобол – РЖД – 2021» среди команд мальчиков 2009–2011 годов рождения. Традиционный праздник детского футбола проводится во всех регионах России под патронажем не только РЖД, но и Детской футбольной лиги, президентом которой является наш земляк Виктор Горлов. В этом году в соревнованиях будут участвовать 24 команды: 21 — барнаульская, две из Новоалтайска и одна из Бийска (полный список в прикреплённом ниже файле). Турнир посвящён году науки и технологии в Российской Федерации. Матчи будут проходить по системе плей-офф, начиная со стадии 1/16 финала.

Открытие турнира состоится 29 мая в 8:30. Начало матчей в 9:00. 30 мая с 9:00 пройдут полуфинальные матчи и финал. Церемония награждения намечена на 11:00.

Спортивный клуб «Триумф» в субботу, 29 мая, проведёт спортивный праздник в честь своего пятилетия. Он состоится в 11:00 в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина.

Фото: СК “Триумф”

Участие в весёлых и необычных эстафетах примут юные любители спорта в возрасте от 4 до 12 лет и их родители. Ожидается участие от 50 до 80 семей. На открытии с приветствием выступят представители администрации Барнаула и партнёры клуба «Триумф», показательные номера представят спортивные и творческие коллективы. Все участники сделают общую разминку под руководством опытных тренеров СК «Триумф» и приступят к семейным состязаниям. Во время подведения итогов соревнований все посетители праздника смогут поучаствовать в развлечениях с аниматорами.

В этот же день, 29 мая, в спорткомплексе «Первый» в барнаульском микрорайоне Затон (ул. Водников, 1е) пройдёт открытый спортивный фестиваль, организованный проектом «SIBERIAN ТрансФОРМАция» и информационной площадкой CX News, в котором смогут принять участие все желающие.

В программе мероприятия соревнования по пляжному футболу и волейболу, перетягивание каната, гонки на SUP-борде, также участникам предложат многоборье, в котором нужно будет продемонстрировать физическую подготовку. Среди участников будут разыграны подарки от сети фитнес-клубов ST GYM и партнёров фестиваля, а также суперприз — бесплатное участие в восьмом сезоне самого масштабного преображающего проекта Сибири «SIBERIAN трансФОРМАция». Начало фестиваля в 12:00.

29 мая на барнаульском ипподроме состоится масштабное мероприятие — открытие бегового сезона — 2021.

Фото: Ярослав Махначёв.

В этот день будут разыграны традиционные призы для лошадей орловской рысистой и призовых пород, ипподром соберёт лучших наездников Алтайского края. Также для зрителей подготовлена развлекательная программа с участием спортсменов-конников. Желающие смогут покататься на лошадях и пони. Начало в 15:00.

Кроме того, в выходные дни несколько барнаульских футбольных команд проведут очередные матчи первенства ЛФК. Так, «Темп» на своём поле в манеже примет «Полимер», игра пройдёт 30 мая в 16:00, а молодёжный состав «Динамо» сыграет с молодёжкой «Новосибирска». Эта встреча пройдёт на стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55), начало в 18:30.

А ещё любителей спорта в воскресенье, 30 мая, приглашают на «Трассу здоровья» на день ходьбы. С 10:00 до 18.00 на стартовой поляне у лыжной базы «Динамо» и на 5-м километре традиционно будут организованы пункты питания.