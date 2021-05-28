Стелу «Город трудовой доблести» установят в Барнауле

Место установки определят с участием жителей и экспертов.

На стеле будет изображены герб Барнаула и текст указа Президента о присвоении ему звания. Это является обязательным условием для всех городов, получивших звание. Возле стелы 1 и 9 мая, а также в День города будут проводить публичные мероприятия, давать залпы праздничных салютов.

Чтобы разработать эскиз стелы, Российское военно-историческое общество провело открытый творческий конкурс. Победителя выбрали на основании итогов народного голосования, голосования глав городов трудовой доблести и оценки Творческого совета военно-исторического общества. Победивший вариант представляет собой стелу, увенчанную гербом города, которая устанавливается на четырёхгранный пьедестал. На одной из его граней размещается указ о присвоении городу почётного звания. Три других грани украшаются тематическими рельефами, которые посвящены основным отраслям промышленности военных лет. В разных городах архитектурное сооружение индивидуально: может изменяться высота стелы, элементы оформления, компоновка пространства. Предполагается, что адаптировать проект к конкретному месту будут творческие команды, в состав которых должны войти представители военно-исторического общества и главные архитекторы городов.

Стела останется в городе на долгие годы и будет напоминать о почетном звании Барнаула, подвиге его жителей нашим потомкам.

Барнаульцы примут участие в выборе места, где будет установлена стела. Инициативы оценят профессиональное сообщество и все заинтересованные службы, пишет пресс-служба мэрии.