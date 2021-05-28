Улицу Энтузиастов в Барнауле перекроют на двое суток

В 2021 году здесь меняют участок теплосети, протяжённость нового трубопровода составит 310 метров, диаметр — 273 мм.

Дорога на Энтузиастов в районе дома № 5 в Барнауле будет перекрыта всего двое суток, с 20:00 пятницы, 28 мая, до 20:00 воскресенья, 30 мая.

Часть трубопровода, который будут менять, проходит под проезжей частью, поэтому введут ограничения.

Работы являются одним из этапов подготовки «Сибирской генерирующей компанией» системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2021–2022 годов.

Всего в Барнауле в 2021 году планируется заменить более 29 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.