В репертуаре театра кукол появится новый спектакль для взрослых

Пьеса «Человек из Подольска» ни разу не ставилась на площадках театров кукол России.

Фото: пресс-служба театра кукол «Сказка»

Художественный совет по постановке нового спектакля для взрослых по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» состоялся 27 мая.

«Герой пьесы Данилова Николай, молодой человек лет тридцати, житель подмосковного Подольска, занимающий скромную должность в районной газете, внезапно задержан полицией. Начинается допрос, напоминающий сеанс интенсивной психотерапии, цель которого заставить человека по-новому посмотреть на свою бессмысленную, унылую, никчёмную жизнь», — рассказали в театре кукол.

Фото: пресс-служба театра кукол «Сказка»

Постановкой будет заниматься Светлана Дорожко (г. Санкт-Петербург), художник Светлана Рыбина (г. Москва). В театре кукол «Сказка» это уже их вторая совместная работа (спектакль «Недоросль» по Д. Фонвизину).

Премьера спектакля «Человек из Подольска» состоится уже осенью! В августе начнутся репетиции с актёрами, а пока режиссёр и художник поделились своим видением будущей постановки и эскизами костюмов и декораций.

Фото: пресс-служба театра кукол «Сказка»