В репертуаре театра кукол появится новый спектакль для взрослых

Пьеса «Человек из Подольска» ни разу не ставилась на площадках театров кукол России.
Художественный совет по постановке нового спектакля для взрослых по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» состоялся 27 мая.
«Герой пьесы Данилова Николай, молодой человек лет тридцати, житель подмосковного Подольска, занимающий скромную должность в районной газете, внезапно задержан полицией. Начинается допрос, напоминающий сеанс интенсивной психотерапии, цель которого заставить человека по-новому посмотреть на свою бессмысленную, унылую, никчёмную жизнь», — рассказали в театре кукол.
Постановкой будет заниматься Светлана Дорожко (г. Санкт-Петербург), художник Светлана Рыбина (г. Москва). В театре кукол «Сказка» это уже их вторая совместная работа (спектакль «Недоросль» по Д. Фонвизину).
Премьера спектакля «Человек из Подольска» состоится уже осенью! В августе начнутся репетиции с актёрами, а пока режиссёр и художник поделились своим видением будущей постановки и эскизами костюмов и декораций.
СправкаСветлана Дорожко — режиссёр, актриса, драматург, номинант театральной премии «Золотая маска». Светлана Леонтьевна была главным режиссёром Красноярского краевого театра кукол и осуществила постановки более 30 спектаклей по всей стране. Получила два соответствующих высших образования — в Ярославском театральном институте и СПбГАТИ.Светлана Рыбина — член Союза художников России, имеет два образования: художественно-графического отделения и отделения декоративно-прикладного искусства. Светлана Владимировна работала главным художником в Московском областном театре кукол.Дмитрий Данилов — московский прозаик, драматург, поэт, автор травелогов, в прошлом — участник литературного объединения «Осумасшедшевшие безумцы» («Осумбез»). О его прозе говорят по-разному: «тотальная фиксация действительности», «описание маленького человека с его неприятностями, смирением и принятием бытия», «русский дзен». На территорию драматургии писатель зашёл в 2016 году. Его первая пьеса «Человек из Подольска» сразу стала востребованной в театре.
Справка
Светлана Дорожко — режиссёр, актриса, драматург, номинант театральной премии «Золотая маска». Светлана Леонтьевна была главным режиссёром Красноярского краевого театра кукол и осуществила постановки более 30 спектаклей по всей стране. Получила два соответствующих высших образования — в Ярославском театральном институте и СПбГАТИ.
Светлана Рыбина — член Союза художников России, имеет два образования: художественно-графического отделения и отделения декоративно-прикладного искусства. Светлана Владимировна работала главным художником в Московском областном театре кукол.
Дмитрий Данилов — московский прозаик, драматург, поэт, автор травелогов, в прошлом — участник литературного объединения «Осумасшедшевшие безумцы» («Осумбез»). О его прозе говорят по-разному: «тотальная фиксация действительности», «описание маленького человека с его неприятностями, смирением и принятием бытия», «русский дзен». На территорию драматургии писатель зашёл в 2016 году. Его первая пьеса «Человек из Подольска» сразу стала востребованной в театре.