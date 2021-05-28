Виктор Томенко: «У нас нет претензий к алтайскому предпринимательству»

28 мая после завершения Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края, в работе которого принял участие и глава региона, Виктор Томенко дал эксклюзивный комментарий сайту «Вечернего Барнаула» и рассказал об отношении краевой власти к региональному бизнесу.

Фото:altairegion22.ru

— Виктор Петрович, в ходе конгресса предприниматели высказали немало упрёков и предложений в адрес власти. А чего ждёт краевая власть от предпринимательского сообщества Алтайского края?

— Я особых претензий не услышал (улыбается). Я бы сказал так: власть, как и общество в целом, ждёт от бизнеса инициативы, эффективности и ответственности. Ответственности как с точки зрения соблюдения российского законодательства в своей предпринимательской деятельности, так и уже устоявшихся норм социальной ответственности. На самом деле эти качества, на мой взгляд, присущи алтайским предпринимателям. Хотите получать больше прибыли? Мы будем только рады, но только не выходите за рамки правового поля!

— А у власти есть какие-то претензии к предпринимательскому сообществу края?

— К алтайскому бизнесу вообще — нет. Они могут быть к каким-то конкретным предприятиям или ситуациям, но это рабочие моменты, и они вполне разрешимы…