Волейболист из Алтайского края поможет сборной России в Лиге Наций

В составе мужской сборной России по волейболу, которая сегодня стартует в Лиге Наций, сыграет воспитанник алтайской школы волейбола.

Ильяс Куркаев. Фото: РИА “Новости”

Вечером 28 мая свой первый международный матч почти за два года проведет мужская волейбольная сборная России: в итальянском городе Римини стартует третий розыгрыш Лиги Наций – турнира, который пришёл на смену Мировой лиге.

Сборная России как действующий победитель будет защищать титул. Главный тренер Туомас Саммелвуо вызвал под знамена национальной команды блокирующего Ильяса Куркаева. Он начинал свой волейбольный путь в Бийске, а потом тренировался в Барнауле в СШОР «Заря Алтая» у Сергея Маркова. Сейчас Ильяс играет за новосибирский «Локомотив». Еще один представитель алтайской школы волейбола Федор Воронков («Зенит», Казань) в заявку не попал, но по-прежнему находится в расширенном списке и может присоединиться к команде по ходу турнира.

Нынешний розыгрыш Лиги Наций из-за эпидемиологической обстановки соревнования пройдут в непривычном формате и с рядом ограничений. Целый месяц 16 сборных будут жить в так называемом «пузыре». Спортсмены и персонал обязаны носить маски, им разрешено посещать только отель и арену. Все игры пройдут без зрителей, более того, на матчах не будет подавальщиков мячей – игроки на подаче сами должны брать мячи. Протирать площадку от влаги, если потребуется, волейболисты тоже будут сами. Вот в таких условиях команды проведут круговой турнир, где каждый сыграет с каждым. Всего – 15 матчей. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за победу в Лиге Наций.

Первый матч в Лиге Наций – 2021 сборная России сыграет 28 мая. Соперник – сборная Нидерландов. Начало встречи в 21:00 по барнаульскому времени. Трансляцию покажет канал «Матч! Страна».