Воспитанница барнаульской спортшколы стала призёром престижного турнира

Представительница СШОР «Олимпийские надежды» Екатерина Щукина стала серебряной медалисткой всероссийского турнира по тхеквондо «Кубок Рязанского кремля».

Фото: из архива Екатерины Щукиной.

С 21 по 24 мая в Рязани на главной арене Дворца спорта «Олимпийский» прошли традиционные XII Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Кубок Рязанского кремля», участниками которых стали сильнейшие молодые спортсмены России, а также мужчины и женщины. Турнир собрал рекордное количество участников — порядка 1500 спортсменов из 57 регионов России.

Представительница Алтайского края Екатерина Щукина, воспитанница СШОР «Олимпийские надежды», стала серебряным призёром турнира в весовой категории до 67 кг среди спортсменок старше 2004 года рождения.

На пути к финальному поединку воспитанница Петра Маркина уверенно выиграла три боя, но в борьбе за золото минимально (со счётом 1:2) уступила спортсменке из Челябинской области Анне Пеконкиной.