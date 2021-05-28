Рассказываем, как в Барнауле можно провести последние дни весны

Какие программы предлагают городские парки в выходные, 29–30 мая, и в последний день месяца.
Парк «Арлекино» приглашает в субботу, 29 мая, на городской пикник. В программе: творческие мастер-классы для детей и взрослых, территория настольных и гигантских уличных игр, танцевальные флешмобы, аниматоры для самых маленьких и выступления популярных музыкантов нашего города. Но самое главное — огромный выбор самых разных видов шашлыка и блюд на огне. Начало в 12:00, вход свободный. Гостей ждут по адресу: ул. Г. Исакова 149-а.
Семейный парк развлечений «Солнечный ветер» для всех, кто когда-то был выпускником или только начинает учиться, подготовил развлекательную программу «Выпускные NON-СТОП». Она идёт в парке ежедневно с 21 мая и продлится до 31 мая.
29 мая:
30 мая:
31 мая:
Кроме концертов гостей парка ждут любимые аттракционы с разнообразной системой катания — от детских и семейных, до захватывающих экстремальных. Все аттракционы проходят ежедневную проверку перед открытием, безопасны и с нетерпением ждут любителей покататься! В парке работает летнее кафе, точки продаж любимых детских лакомств: сладкой ваты, попкорна, горячей кукурузы, а также воздушных шаров и сувениров.
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приглашает 30 мая на «День цыпленка».
С 12:00 до 14:00 гостей парка ждёт фотосессия с милыми жёлтенькими цыплятами. Фотоотчёт с мероприятия традиционно можно будет увидеть в группе зоопарка во «ВКонтакте». В 13:00 по билетам в зоопарк разыграют микроволновую печь!