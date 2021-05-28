Рассказываем, как в Барнауле можно провести последние дни весны

Какие программы предлагают городские парки в выходные, 29–30 мая, и в последний день месяца.

Фото: парк «Солнечный ветер»

Парк «Арлекино» приглашает в субботу, 29 мая, на городской пикник. В программе: творческие мастер-классы для детей и взрослых, территория настольных и гигантских уличных игр, танцевальные флешмобы, аниматоры для самых маленьких и выступления популярных музыкантов нашего города. Но самое главное — огромный выбор самых разных видов шашлыка и блюд на огне. Начало в 12:00, вход свободный. Гостей ждут по адресу: ул. Г. Исакова 149-а.

Фото: canva.com

Семейный парк развлечений «Солнечный ветер» для всех, кто когда-то был выпускником или только начинает учиться, подготовил развлекательную программу «Выпускные NON-СТОП». Она идёт в парке ежедневно с 21 мая и продлится до 31 мая.

29 мая:

творческое попурри из номеров лучших детских творческих коллективов города Барнаула — 12:00–16:00;

сольный концерт ансамбля русского танца «Светлячки» — 16:00–17:00;

сольный концерт студии современного танца «Феерия» — 17:00–18:00.

Фото: парк «Солнечный ветер»

30 мая:

сольный концерт студии танца «Ласточка» — 12:00–13:00;

показ «Модное настроение» от школы моды «Светлана» — 13:00–14:30;

«Танцы народов мира» — от жаркой латины и индийских мотивов до классики русских народных танцев — 15:00–17:00.

31 мая:

микс творческих номеров от лучших детских творческих коллективов города Барнаула — 13.00–16.00;

сольный концерт вокальной студии «Гамаюн» — 16.00–17.00.

Кроме концертов гостей парка ждут любимые аттракционы с разнообразной системой катания — от детских и семейных, до захватывающих экстремальных. Все аттракционы проходят ежедневную проверку перед открытием, безопасны и с нетерпением ждут любителей покататься! В парке работает летнее кафе, точки продаж любимых детских лакомств: сладкой ваты, попкорна, горячей кукурузы, а также воздушных шаров и сувениров.

Фото: shutterstock

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приглашает 30 мая на «День цыпленка».

С 12:00 до 14:00 гостей парка ждёт фотосессия с милыми жёлтенькими цыплятами. Фотоотчёт с мероприятия традиционно можно будет увидеть в группе зоопарка во «ВКонтакте». В 13:00 по билетам в зоопарк разыграют микроволновую печь!