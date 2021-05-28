Взлётно-посадочную полосу продолжают ремонтировать в барнаульском аэропорту

На данный момент завершился четвёртый этап плановой реконструкции. Специалисты ООО «Барнаульское ДСУ-4» отремонтировали 500х30 метров взлетно-посадочной полосы.

Ремонтные работы производились днём, что позволило сохранить стабильное и непрерывное функционирование всех подразделений Международного аэропорта Барнаул им. Г. С. Титова и соблюсти регулярность полётов.

Ремонт выполнялся методом «сплошной карты»: на одном сплошном участке большого размера производится замена старого верхнего слоя асфальтобетона на новый. Уменьшение количества ремонтируемых участков за счёт увеличения их размера приводит к уменьшению количества стыков между участками и значительно улучшает ровность поверхности покрытия. За четыре года применения метода выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия центральной части ВПП длиной 1 914 метров и шириной 30 метров, что составляет 40% от общей площади асфальтобетонного покрытия ВПП или 67% площади центральной части ВПП. Размер ВПП аэродрома Барнаул составляет 2 853х50 метров, передаёт пресс-служба города.

АО «Авиапредприятие «Алтай» каждый год выделяет средства на ремонт участков ВПП длиной 450–500 метров и шириной 30 метров. Начиная с 2018 года ежегодно обновляется по 1/6 части полосы. Таким образом, полная замена центральной части ВПП завершится к 2023 году.