Боги «Интуиции»: второй день всероссийской премьеры спектакля оказался максимально звёздным

На спектакле присутствовали все причастные к его созданию — московские «небожители» от кино, театра и литературы.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Среди них — худрук постановки, он же соавтор идеи монологов умерших людей Константин Хабенский, режиссёр Данил Чащин, художник Николай Симонов, хореограф Николай Реутов и писатель Александр Цыпкин. Автор текста присоединился, как сам он выразился на своей странице в Инстаграм, к «московскому эскадрону», последним. Из-за него пресс-подход о спектакле состоялся не перед официальной премьерой, как это обычно бывает, а позже. Востребованный писатель Цыпкин давал сольные концерты в сибирских городах, и в Барнаул заехал после посещения Красноярска, Томска и Иркутска. Солировать автор начал с первого вопроса, удалась или нет постановка.

«Нет, и расходимся!», — удачно пошутил Цыпкин.

А затем слово взял художественный руководитель проекта.

«На мой взгляд, история сложилась. Судя по вчерашнему зрителю, она вошла в сердца и души барнаульцев. Говорят, что билетов на ближайшие показы уже нет, и это здорово. Я очень хочу, чтобы так было всегда. Как говорил Олег Павлович Табаков, зритель голосует рублем. Сейчас люди со всей страны летят на премьеру в Барнаул, это прекрасно. Хочется, чтобы этот спектакль был востребован».

На вопрос поедет ли спектакль по стране, Константин Юрьевич ответил, что в ближайших планах у команды всё-таки отдохнуть и затем поставить подобный спектакль в Москве с другим актерским составом.

«В „Интуиции“ артисты могут показать свою работоспособность, свой талант. И мы дадим возможность сделать это и другим актерам», — говорит он.

Почти все участники творческого процесса говорили о том, что «спектакль — дело живое», и каждый имел ввиду что-то свое. Александр Цыпкин напомнил, что на его сайте идет голосование, цель которого понять, кому сочувствует российский человек.

«Интересно получить срез, ведь лидеры постоянно меняются. У меня самого мнение меняется каждый раз, как мы читаем это произведение со сцены. Я это называю, самый искренний выбор в нашей стране. Потому что в разных городах результат голосования разный, и будут добавляться новые персонажи, новые истории. Это, так скажем, только первые 13, а людям свойственно уходить на тот свет и каждый это делает по-своему, и о разном сожалеет».

Данила Чащин сказал, что в спектакль продолжают вносить изменения и сейчас это уже другой спектакль, не тот, что был два дня назад, когда его смотрели журналисты.

«Мы все и постановочная группа, и актёры включились в рабочий процесс. После репетиций присылали видео, комментарии, обсуждение не прекращалось. Мы постоянно что-то доделываем, переделываем, добавляем, убираем, придумываем новое. И радуемся, что все получается по живому».

Кстати, как и было обещано, в дни официальной премьеры на сцену в роли одного из героев выходил Константин Хабенский. Он появлялся на последних минутах спектакля в роли нового стажёра, который появляется после того, как первый стажер за свой верный выбор отправляется обратно в мир живых.

Всех интересовал вопрос, насколько понравилась постановщикам труппа алтайского театра. Все безоговорочно признали, что у краевого театра драмы прекрасная труппа и сильный коллектив.

«Мне нравятся и артисты, и барнаульский зритель», — признался Данил Чащин, — «вчера у меня было ощущение эйфории. Я выхожу на поклоны, и такая волна идет обратной отдачи, это было очень приятно».

Режиссёр по пластике Николай Реутов тоже отметил, что, труппа находится в прекрасной творческой форме.

«Она рабочая, адекватная и, судя по тому, что они показывают, они доказывают свою состоятельность. Никакой ущербности ни в чем я не вижу, не важно, есть ли главный режиссёр у театра или нет».

Многих зрительниц спектакля оскорбил немного сексистский подход к женским образам. Все женские персонажи в некоторой степени ущербны, так как их смерть вызвана теми или иными мужскими поступками или действиями. Напомним, Света Рябинкина умирает на операции по увеличению груди, которую делала, чтобы удержать любовника, Ольга Петровна умирает во время родов, рожая ребёнка для себя, Мария Боголюбская перед лицом вечности сожалеет о том, что поклонник не подарил ей духи. И даже собака, ставшая сотрудником небесной канцелярии, та самая, которую сбивает Егор Матвеев, когда она идет искать хозяина-алкоголика.

Александр Цыпкин напомнил, что несчастных женщин в нашей стране больше, чем несчастных мужчин и пообещал, что обязательно введет в повествование героиню, которая умрет счастливой.

«В тот момент, когда мы с Константином Юрьевичем эту историю писали, сложились именно такие герои. И вообще, там все не очень счастливые. Все в чём-то ущербные, у всех свой незакрытый гештальт есть. Среди героев нет ни одного мужчины, который умер бы на броневике и сказал, что я все сделал! У всех есть переживания, просто для вас женские переживания более считываемые, чем мужские. Вам не понять боль Бориса Озерного, который умер и не снял носки!»

На вопрос, почему именно этих персонажей, с такими историями выбрали для премьерной постановки, Цыпкин в свойственной ему манере ответил, что с ним разговаривает Господь и указывает на то, что он сегодня пишет. Но удивительнее всего то, что у московского писателя оказалась своя собственная история, связанная с Барнаулом.

«Когда тут все запустилось, звонит моя тетка, она, кстати, сегодня прилетела на премьеру спектакля, и говорит, ты понимаешь, что у тебя есть родственники в Барнауле. Я теряюсь, говорю, минуточку, что-откуда. И оказалось, что здесь живет прабабушкина сестра с семьей. Их во время раскулачивания отправили в ссылку — из Белоруссии в Казахстан. Но туда они не доехали, их выкинули из вагона в Барнауле. Они до сих пор здесь живут, прийти на спектакль не могут по ковидным причинам. В этот раз нам встретится не удастся, они люди пожилые и я не хочу рисковать их здоровьем, но в следующий раз обязательно их навещу. Вот оказалось, что у меня с Барнаулом такая неожиданная связь».

Был и задан и неприятный, для всех живых и здравствующих вопрос, какой смертью из описанных, московские гости, предпочли бы почить.

Александр Цыпкин назвал обязательное условие своего упокоения: на жене. Данил Чащин отказался ответить на этот вопрос, и только Константин Хабенский ответил словами героини «Интуиции» Марии Боголюбской, которая умерла в 97 лет:

«Да я умерла, но за пенсией буду приходить регулярно!»

Александр Цыпкин так же отметил, что спектакль поднимает другой вопрос: «Хочешь ли ты знать, когда умрешь, чтобы успеть позвонить и привести свои дела в порядок?»

«Наверное, всем хочется неожиданной кончины. Но, например, у монархов, если у тебя смертельное заболевание — это благодать. Потому что ты готовишь, ты знаешь, что будет. Мы с проектом „БеспринцЫпные чтения“ посещаем хосписы. И ты с неожиданностью видишь, какие там светлые глаза у людей, казалось бы, ты приходишь в место, где ожидаешь увидеть колоссальную боль. Но нет, они другие, что-то происходит в момент, когда человек знает, что скоро умрет, что нам не дано понять»

Оценили постановщики и перспективы спектакля получить театральную премию «Золотая маска». Константин Хабенский сказал, что он, очень спокойно относится к премиям и все чего ему хочется как руководителю проекта, чтобы спектакль был востребован зрителями.

«На посмертную маску спектакль отличный претендент», — тут же пошутил автор текста.

Ну и главный вопрос постановки, который каждый решает для себя сам — кого бы вы из героев отправили обратно, конечно же, был задан.

«Я думаю о парне, который музыку не отправил, либо выбираю чиновника Килькина. Его никто не любит, он всегда занимает последнее место, а я — на стороне проигравших! Он несчастный, зажатый нашей системой чиновничьей человек, и мне бы хотелось, чтобы от него все-таки осталась остановка. Меня всегда удивляло, что мо многих голосованиях побеждает Егор Матвеев, который спасет собаку. И пусть меня простят зоозащитники, но я считаю, что судьба человека всегда главнее, чем судьба животного. Когда на кону 13 жизней, а люди выбирают собаку, это значит, что мы перестали сопереживать людям, что больше сочувствия вызывают животные. Меня это расстраивает», — признался Александр Цыпкин.

Пятничный показ спектакля подарил зрителям и обещанную автограф-сессию автора произведения. Все кто хотел, получил автографы к новой книге Александра Цыпкина «Идеальный Че». Писатель с удовольствием общался с зрителями-читателями его книг и оставлял именные надписи на форзацах книг.

На спектакле присутствовал и губернатор Алтайского края, оставивший на своей странице в Instagram зрительский отзыв:

«Это большой подарок к 100-летию Алтайского театра драмы, возможность для зрителей почувствовать силу современного театрального искусства, наполненного живыми эмоциями и переживаниями. Блестящая работа актёров и всей постановочной группы! Искренне желаю, чтобы творческие планы театра воплотились в жизнь, и „Интуицию“ увидели не только зрители Алтайского края, но и других регионов страны»

Те, кто не сумел попасть на премьеру «Интуиции», смогут посмотреть спектакль в новом юбилейной сезоне — 9 и 30 сентября.