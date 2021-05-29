Бриллиантовую свадьбу отметили барнаульские супруги – дети войны и ветераны труда

60 лет назад в общежитии завода «Химволокно» в красном уголке гуляла комсомольская свадьба. Екатерина и Алексей Зубец, воспитательница детского сада и рабочий завода № 521 наделали два тазика окрошки, наварили картошки в мундирах, порезали селедку. На более богатую снедь у молодой семьи денег попросту не было.

Екатерина и Алексей Зубец вместе идут по жизни 60 лет. Фото: Андрей Чурилов

Поддержка любимых

– Я приехал из Алма-Атинской области после армии на новостройку, тогда еще 521-й завод, а Катя – по распределению из Новосибирска воспитательницей в детский сад, – с улыбкой вспоминает Алексей Григорьевич. – Познакомились на танцах, мне 22, ей 21 год. Как увидел ее в первый раз, сразу растаял, куда только девалось мое мужское эго. Да и как было не обратить внимание на кроху в смешной заячьей шапочке розового цвета, но как подступиться? Ухаживал, в кино ходили, на танцы. Тогда же решил учиться дальше, чтобы не стыдно было перед будущей супругой, а в том, что мы поженимся, уже не сомневался. Встречал свою «пушинку» с вокзала, когда ездила домой к родителям, и долго не верил, что такое счастье досталось мне одному.

– Алексей ухаживал очень настойчиво, мне и в голову не приходило смотреть по сторонам, – продолжает Екатерина Николаевна. – Мы расписались в один день с моей подругой Лидой, она первая, я за ней, поскольку платье из батиста было одно на двоих. Жить пришлось в одной комнате с Лёшиным другом: больше в общежитии мест не было, и можно по пальцам сосчитать все то время, что удавалось остаться вдвоем. Он поступил учиться в Новосибирский электротехнический институт, выпросил у брата кусок земли, с этих грядок мы и питались. Через год родилась дочь Женя, мне стало завидно смотреть, как муж с друзьями делает курсовые для сессии, решила учиться и я. Поступила в Кемеровский педагогический институт, перевезли родителей Алексея из Самарканда, чтобы водились с внучкой, получили однокомнатную квартиру, в которой жили все вместе. Трудно было очень, но мы верили, что дальше будет лучше, что вместе справимся с чем угодно.

Старшая дочь Женя родителей в детстве видела редко. Сначала ее отвезли к бабушкам-дедушкам, и она думала, что это мама и папа, а когда привезли назад в Барнаул, родителей видела только утром, перед детским садом, да поздно вечером, когда они приходили с работы. Трудоголики, они брали ребенка с собой везде: пешком на дачу через поле с парашютистами, на лыжах, на дружеские посиделки и прогулку на пароходе по Оби. Уродилась Женя в папу, такая же громкоголосая певунья-плясунья, как в анекдоте, где петь можно в любой тональности. Всегда накрахмаленная, одета в эксклюзивные, милые мамины рукотворные наряды. Выросла девочка в атмосфере абсолютной любви, какую сейчас даже в кино редко встретишь.

Помощь афганскому народу

В 1987 году Алексею Григорьевичу предложили поехать в Афганистан – помочь братскому народу в восстановлении объектов энергетики. К этому времени супруги уже были вполне состоявшимися руководителями, Екатерина не один год возглавляла коллектив детского сада № 160, Алексей, отработав энергетиком в литейном цехе моторного завода, уже много лет работал в «Алтайэнерго». К этому времени он уже построил две дачи, купил мотоцикл, поменял его на машину. Отказаться как коммунисту совесть не позволила, он оформил документы на всю семью, но уехал один из-за сложной политической обстановки. Супруга приехала позже.

– Мама, наверное, никуда бы не поехала, если бы не получила от папы письмо со словами: «Катенька, родная, приезжай, ты мне нужна». И она, как декабристка, собралась одномоментно, – вспоминает старшая дочь Евгения. – Я оформила опекунство над младшей сестрой и два года ждала, тревожась за обоих. Спокойные письма приходили раз в месяц, только по возвращении домой родители рассказали всю правду. Как их учили стрелять на стрельбище, а мама просила гранату, как она шила новогодние костюмы для детишек из детского сада, как они мыли мылом все фрукты, чтобы избежать проблем, как мама рвалась домой к детям, но не могла оставить папу без поддержки.

– Два года в Афганистане вспоминаю как кошмар, – рассказала Екатерина Николаевна. – Утром провожаю мужа и трясусь от страха, вернется ли живой: душманы постоянно стреляли. Ночью засыпали под шум вертолетов, днем, если в небе не видели дирижаблей, ждали бомбежку. Пекла пироги, вместе с женами других энергетиков собирала передачи для раненых и отвозила в госпиталь. Там лежали парнишки с очень тяжелыми ранениями, я океан слез выплакала за время командировки мужа.

Кто в семье главный

После возвращения из Афганистана супруги Зубец вернулись к привычной жизни. Екатерина Николаевна упорно вела детский сад № 160 к тому, чтобы он стал ведущей экспериментальной инновационной площадкой дошкольного образования сначала в Барнауле, потом в крае и в России. Все иностранные делегации, приезжавшие в краевую столицу после 1990 года, побывали у нее в гостях.

Алексей Григорьевич вернуться на прежнее место не смог, оно было занято, поэтому возглавил Службу надежности и охраны труда (энергонадзор), а еще начал строить двухэтажную, третью по счету дачу в Гоньбе.

– Всегда все делал своими руками, но моя «пушинка», принимая работу, всегда говорит, что все хорошо, но вот тут и тут нужно переделать, – улыбается он. – Вот знал бы в парнях, что у нее такой характер…А хозяйка из Катюши получилась великолепная, а уж мать какая, словами не рассказать. Так что вроде как я и главный в семье, но последнее слово всегда за ней остается.

Общий трудовой стаж супругов Зубец составляет более 75 лет. Они воспитали двух дочерей и всегда ждут в гости троих внуков

Разменяв девятый десяток, супруги продолжают заниматься скандинавской ходьбой, только ковидный год пропустили. Они любят рассматривать альбом с фотографиями – первый подарок, сделанный Алексеем молодой жене еще в 1961 году. Здесь на самом первом снимке – молодая пара: брутальный парень с чубом и девчушка с большими глазами, доверчиво положившая ладошки на крепкие мужские плечи. Так они и идут по жизни, подшучивая над собой, вместе переживая проблемы и не стесняясь признаваться друг другу в любви.