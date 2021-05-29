Хороша черемша! На мини-рынках Барнаула появилась черемша — вкусная зелень с нежным чесночным ароматом

На мини-рынках Барнаула появилась черемша – вкусная зелень с нежным чесночным ароматом.

Черемша, она же колба, она же лук медвежий, — ранняя зелень с чесночным ароматом — появляется в мае-июне. Весной эти островато-пряные сочные широкие листья становятся непременным компонентом зелёных салатов, отличной закуски и соусов. Сезон черемши короткий, поэтому успевайте наесться и заготовить впрок. Благо стоит она недорого — от 40 до 60 рублей пучок.

Медвежий лук от всяких мук

Своё второе название черемша получила благодаря огромному количеству витаминов и минералов. Содержание аскорбинки в её листьях просто зашкаливает. Прибавьте к ней витамин А (отвечает за правильный обмен веществ, а также молодость и красоту), витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, витамин РР, при недостатке которого нас атакуют сезонная депрессия, бессонница и многие другие неприятности. А также микроэлементы: железо, медь, марганец, селен, фтор, цинк, йод, фруктоза, бета-каротин, эфирные масла, аминокислоты, в общем, надо срочно идти покупать!

Лекарство с полянки

Растёт черемша на лугах, которые окружены лиственными и хвойными породами деревьев. В большом количестве произрастает на Кавказе, в Горном Алтае, Сибири. Черемша препятствует накоплению холестерина, образованию бляшек на стенках сосудов, стимулирует работу сердца, снижает кровяное давление и нормализует обмен веществ. Этот невероятно полезный продукт в натуральном виде доступен всего 2 месяца в году.

Кулинарный практикум

Черемшу едят в свежем виде и используют в салатах, супах, овощных блюдах. Самое вкусное — хрустеть черемшой, макая её в соль, и заедать свежим, а ещё лучше — горячим хлебом. На втором месте стоят всевозможные салаты, окрошки и холодные супы с черемшой.

Черемшу можно смешивать с сыром или домашним творогом. Затем такую массу можно использовать в качестве начинки для пельменей, добавлять к омлетам, класть в салаты или же намазывать на хлеб. Она пользуется успехом и как начинка для пирогов. Растение также солят, маринуют и даже морозят.

Совет

Как только растение выпускает стрелки, в листьях начинает накапливать горечь. Поэтому, выбирая черемшу, не ленитесь раздвинуть листья и заглянуть внутрь пучка. Если там много стрелок, то покупать такую черемшу не стоит. Часто продавцы ещё обрезая верхнюю часть листьев, чтобы убрать повядшие кончики, срезают попутно и цветки. Так что нужно быть бдительными, чтобы сделать правильной выбор.

Песто из черемши

Фото: na-ogorod.ru

Возьмите 150 г черемши, помойте её. Добавьте 30 г хороших поджаренных кедровых орехов, 30 г тёртого пармезана, 150 мл растительного масла, подсолнечного или оливкового, и 2 г соли. Всё хорошенько пробейте в блендере. Песто из черемши отлично подавать с сыром, закусочным печеньем и помидорами. А ещё можно приготовить пасту и добавить в неё это песто из черемши на оливковом масле и кусочки моцареллы.

Жареный рис с черемшой

Обжарьте на сковороде мелко порубленные лук, чеснок, чили, сельдерей, морковь. Добавьте отварной круглозёрный рис, перемешайте и хорошо прогрейте. Добавьте измельчённый пучок черемши. Всё вместе ещё раз прогрейте на сковороде. Выложите на тарелку, посыпьте свежей черемшой и добавьте огурец, нарезанный тонкими брусочками.

Смузи из черемши

Смешайте 150 г черемши, 350 г клубники, 350 г брусники и 150 г сахара. Всё это прокрутите с сахаром через мясорубку или измельчите в блендере. Будет и сладко, и свежо.

Суп-пюре из черемши

Требуется: 1 пучок черемши, 0,5 пучка лука-шалот, 2 картофелины, 1 стакан овощного бульона, 1 стакан 33%-ных сливок, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ст. л. сливочного масла, 1 зубчик чеснока, соль, перец по вкусу.

Как приготовить: нарезать лук, измельчить чеснок. Лук и чеснок обжарить на масле, влить бульон и сливки, довести до кипения. Почистить и порезать крупными кубиками картофель. Добавить в суп. Варить на слабом огне 20 минут. Посолить и поперчить. Черемшу нарезать и положить в суп. Оставить несколько листочков для украшения. Довести до кипения, выключить, добавить лимонный сок. Пробить суп в блендере или протереть через сито. Украсить оставшимися листьями черемши.

Зелёный соус

(подходит к шашлыку из говядины, баранины)

1 зелёный перец нарезать кубиками. Взять по одному пучку кинзы, петрушки и черемши, 1 красный острый перчик, 4 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. лимонного сока, добавить нарезанный перец, все ингредиенты смешать в блендере до однородной консистенции. Добавить соль и сахар по вкусу. Переложить в соусник и дать настояться 30 минут в холодильнике.