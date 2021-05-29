Под Новоалтайском на железнодорожных путях обнаружили мужчину с многочисленными переломами

В настоящее время пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

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Мужчину нашли 28 мая 2021 года в районе остановочного пункта «Сосняк».

Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели железнодорожный участок. Пострадавшего доставили в городскую больницу Барнаула, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы.

У мужчины не оказалось документов, удостоверяющих личность. Поэтому сейчас устанавливается его личность и обстоятельства произошедшего.

Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, был одет: футболка серая, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефону дежурной части. Тех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, просим сообщить по телефонам: +7 (38-52) 29-31-85, 24-38-01.

По данному факту сотрудники Барнаульского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку.

Сотрудники транспортной полиции напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности.