Соцсети: Автоледи перепутала педали и переехала пешехода в Барнауле

О состоянии пострадавшей неизвестно.

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в Telegram рассказали, что сегодня, 29 мая 2021 года, в Барнауле на Новом рынке произошло ДТП. По их словам, автоледи повернула на парковку к рынку, но вместо того, чтобы затормозить, нажала педаль газа.

«Влетела в толпу народа. Все успели отскочить, кроме женщины одной. Она ее переехала. Все мужики сразу же, кто там был, начали машину поднимать руками. Её вытащили, но состояние у неё было не очень», — сообщили барнаульцы.

Официальной информации на момент публикации нет.