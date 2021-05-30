Барнаулец в магазине переобулся в новые кроссовки и ушёл не заплатив

В магазине спортивных товаров молодой человек зашёл в примерочную в старых кроссовках, а ушёл в новых, минуя кассу.

Фото: canva.com

Кроссовки стоимостью 5 000 рублей стали причиной этого инцидента. Барнаульцу, видимо, так понравилась обувь, что он решил открыто похитить её. Переобувшись, мужчина смело направился к выходу, не реагируя на окрики сотрудника магазина. На просьбу остановиться он ускорил шаг и выбежал из помещения.

После этого представитель магазина спортивных товаров обратился в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу. Продавец пояснила полицейским, что в примерочной кабине, в которой до этого был молодой человек, обнаружила старые стельки от обуви и поношенные кроссовки.

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции был задержан ранее судимый за хранение наркотиков 22-летний барнаулец. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что похищенное сбыл неизвестному, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

В отношении жителя Барнаула возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж.