Соцсети: в Барнауле взорвался батут с детьми. Обновлено

На Докучаево около ТЦ «Район» взорвался батут, на котором прыгали дети.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» сообщили, что двух девочек откинуло на трамвайные пути.

По словам участницы сообщества Ксении, на её глазах батут поднялся и остановился, зацепившись за трамвайные провода. В это время из него выпали две девочки. Одна упала на трамвайные рельсы, другая — на шпалы. Контролёр батута в свою очередь сообщила, что всего было четверо детей: две девочки и два мальчика. Однако она не может понять, куда делся один из мальчиков, так как видела, выпрыгивающим только одного из них.

— Возможно, она просто обсчиталась, так как приехавшие сотрудники МЧС разрезали батут, но никого не нашли, — рассказали в группе во «ВКонтакте».

В пресс-службе МЧС по краю разъяснили, что надувной батут, предположительно, не выдержал давления воздуха. Двое пострадавших детей отправлены на скорой помощи в больницу.