Трое погибших и 11 пострадавших: страшное ДТП произошло на алтайской трассе

Столкнулись легковушка и автобус малой вместимости.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Страшное ДТП произошло сегодня, 31 мая 2021 года, на трассе в Первомайском районе возле поселка Казачий. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что столкнулись автомобиль Mazda и автобус, который перевозил рабочих предприятия «Алтайхлеб».

В результате аварии три человека погибли и 11 пострадали. Детей в их числе нет. Погибшие — водитель и пассажиры легковушки. Шесть пострадавших госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести. Пять человек с травмами легкой степени врачи осмотрели на месте.

На месте происшествия работают 3 экипажа ГИБДД, шесть бригад СМП, оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Полицейские оцепили место ДТП.